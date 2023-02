Un turista extranjero denunció a través de un video, que ha estado rodando en redes sociales en las últimas horas, que al parecer fue víctima de una banda delincuencial en Cartagena, que lo secuestró durante varias horas y vació sus cuentas.

Johnathan Díaz, ciudadano estadounidenses, de Baton Rouge, Lusiana, relató que el pasado 28 de enero a las 2:30 pm aproximadamente, quedó en salir con una mujer que conoció a través de Bumble –una aplicación para citas–, que se hacía llamar Samantha. Quedaron en ir a comer juntos a un restaurante. Ella lo recogería en el hotel Hilton, donde se estaba hospedando.

“Envío este mensaje porque está sucediendo algo en Cartagena que todos, especialmente los turistas, deben saber”, señaló. “Salí y conocí a esta mujer, me subí al auto que parecía ser un Sandero gris como ella me dijo que hiciera. Aproximadamente 2 minutos después de entrar al auto, 4 o 5 hombres armados saltaron al auto, me apuntaron con armas y me gritaron diciéndome que les diera todo lo que tenía”, avanzó.