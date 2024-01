No cesa la controversia tras el video que muestra cómo el expresidente Álvaro Uribe Vélez es abordado por varios pasajeros durante un vuelo comercial de Avianca y que incluso habría llevado al piloto a expresarle un efusivo saludo a través del atavoz. El hecho, que no tardó en hacerse viral en redes sociales, tiene al capitán de la aeronave dando explicaciones ante la aerolínea.

Sin embargo, desde Avianca, que desde ya anunció que “está revisando internamente lo ocurrido”, advirtieron que las herramientas de los aviones son para la comunicación con los pasajeros y no deben ser usadas irregularmente para asuntos particulares de la tripulación.

“En la industria aérea el mayor activo es la seguridad y esta se garantiza con el cumplimiento de los procedimientos y el uso correcto de las herramientas de comunicación. Los canales de comunicación institucionales de la compañía deben ser utilizados para compartir información operacional relacionada con el vuelo”, ratificó Avianca.

No obstante, la aerolínea precisó que aún no hay claridad de lo ocurrido, por lo que “deberán surtirse las conversaciones internas del caso para determinarlo”. No dejan de ser inciertas las eventuales sanciones a las que estaría expuesto el piloto tras su saludo.