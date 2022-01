El apoyo de manera formal no vino de partidos políticos , pero sí estuvo en las calles con miles de firmas recolectadas. Esas ratificaron a Alejandro Char, Alejandro Gaviria, Federico Gutiérrez, Juan Carlos Echeverry, Luis Pérez y Rodolfo Hernández en la carrera a la Casa de Nariño, desde la cual piensan dirigir el país con diversas propuestas que este diario conoció.

Por su parte, Hernández y “Fico” no tienen mayores antecedentes en partidos, sin embargo, el primero ha sido abierto a encuentros con distintos sectores, y el otro no le hace el feo a una alianza con Óscar Iván Zuluaga, además de tener la sombra de Álvaro Uribe, de quien ha negado recibir algún tipo de apoyo.

De todas formas, los seis candidatos que van por firmas se han mostrado distantes de las casas políticas, recorriendo diferentes ciudades del país en las que han expuesto las razones de por qué son independientes y merecen ocupar el máximo cargo del Estado.

Para el profesor Carlos Builes, del programa de Ciencia Política de la Universidad de Antioquia, lo interesante de esta elección presidencial es que dentro del grupo de seis hay caras que tienen posibilidades de ganar, cosa que antes no se les veía tan claro a los que aspiraban por firmas.

Publicidad

No obstante, el consultor electoral Alfonso Portela afirma que, aunque no tienen el aval oficial de una casa política, en la recta final se conocerá que la política se hace con partidos. Es decir, no será extraño que en los últimos meses de campaña se les vea rondando en busca de alianzas. Eso mismo piensa Builes.

El cambio que Portela ve en esta carrera es que “la manera de ingresar a esos grupos independientes no es de ‘venga le doy el aval’; los partidos han tenido que renunciar a esa participación tan puntual que decidía una elección”, concluye.