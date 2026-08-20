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Así será la Bienal Internacional de Arte de Antioquia y Medellín 2027

Bajo el concepto ‘Cohabitar Mundos Comunes’ se desarrollara la Bienal de Arte de Antioquia y Medellín 2027, que será entre el mayo y junio.

  • Aunque por ahora no hay fechas definidas, se sabe que la BIAM 2027 se realizará entre mayo y junio. La dirección artística está a cargo del artista, curador y director audivisual Harold Ortíz Sandoval. FOTO Camilo Suárez.
    Aunque por ahora no hay fechas definidas, se sabe que la BIAM 2027 se realizará entre mayo y junio. La dirección artística está a cargo del artista, curador y director audivisual Harold Ortíz Sandoval. FOTO Camilo Suárez.
Sara Kapkin
Sara Kapkin

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hace 39 minutos
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En la mañana del jueves, el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia presentó oficialmente la Bienal Internacional de Arte de Antioquia y Medellín – BIAM 2027, el encuentro de arte más importante del departamento, que tiene por objetivo ampliar la conversación sobre el arte contemporáneo, fortalecer la creación y circulación artística y conectar al departamento y la ciudad con el arte y la cultura del país y el mundo.

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Esta nueva edición de la Bienal, que tiene por concepto ‘Cohabitar Mundos Comunes’, se puede pensar como una especie de puente que quiere conectar las nueve subregiones de Antioquia con las conversaciones del arte contemporáneo mundial y, a la misma vez, visibilizar a los artistas antioqueños y sus propuestas en el mundo.

–Nosotros tenemos el reto de llevar el arte a todos los rincones de Antioquia, pero no solo queremos llevar el arte, sino a los artistas y sus conversaciones. Por eso la Bienal que acaba de pasar tuvo una parte trascendental en lo que se llaman las mediaciones artísticas y esta también lo va a tener, incluso con mayor amplitud –dice Roberto Rave, Director de Cultura y Patrimonio de Antioquia.

El evento de lanzamiento, que tuvo lugar en el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, reunió artistas, representantes del sector cultural, empresarios, medios de comunicación y actores vinculados al desarrollo de la Bienal.

A lo largo de la jornada, el director artístico de la Bienal, Harold Ortíz Sandoval –artista, curador y director audiovisual–, quien fue director de producción de la Bienal anterior, compartió un mensaje enviado por el equipo curatorial que lo estará acompañando, y que está integrado por Juan Pablo García Sossa y Sara Garzón (Colombia), Amanda Sroka (Estados Unidos) y Claudia Segura (España).

–Pensar una bienal, particularmente una que se hace con recursos públicos, nos obliga a pensar la dimensión en otra escala y a entender las mediaciones como una parte fundamental del proceso para comprender y aprender de las comunidades y sus vocaciones reales. Esta bienal se va a caracterizar por la multidisciplinariedad de los artistas y por encontrar proyectos y prácticas completamente distintas a las del arte. Esta es una oportunidad no solo para ratificarnos como plataforma para las prácticas artísticas, sino como un espacio de diálogo donde la cultura encuentra un lugar de reflexión con libertad –dice Ortíz.

La Bienal quiere ser mucho más que una exhibición de arte. ‘Cohabitar Mundos Comunes’ propone una manera de mirar el territorio y de entender el papel del arte frente a los mundos que compartimos como humanos.

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Es una invitación a repensarnos como región y en nuestra relación con el mundo, y a hacerlo desde todos los lugares: el colegio, la familia, el trabajo, en fin.

Como todas las plataformas que impulsa el Instituto de Cultura, el elemento central será la articulación entre diferentes actores. Así, más allá de la exhibición central, la Bienal tendrá laboratorios en regiones, programas públicos, mediación y formación, y conexiones con eventos colaterales de la región para que actores e instituciones se puedan vincular desde su saber en el desarrollo del evento.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuál es el concepto de la Bienal de Arte de Antioquia y Medellín 2027?
El concepto de la BIAM 2027 es ‘Cohabitar Mundos Comunes’, una propuesta que busca reflexionar sobre el territorio, las relaciones humanas y el papel del arte frente a los mundos que compartimos.
¿Qué regiones de Antioquia participarán en la BIAM 2027?
La Bienal busca conectar las nueve subregiones de Antioquia con las conversaciones del arte contemporáneo mundial y llevar actividades, artistas y procesos de mediación a distintos territorios del departamento. Las actividades se concentrarán en Medellín, El Retiro, Jericó, Santa Fé de Antioquia, Apartadó, Entrerríos, Caucasia, Anorí y Puerto Berrío.
¿Qué actividades tendrá la Bienal de Arte de Antioquia y Medellín 2027?
La programación incluirá laboratorios en las regiones, programas públicos, actividades de mediación y formación, además de conexiones con eventos colaterales de la región.

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