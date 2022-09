La misión era encontrar a su abuela Rosa Isabel Buitrago, a su hermana Gloria Cecilia Ramírez, a su sobrina Yeni Ramírez y al cuñado. Mientras los buscaba, iba ayudando a cargar cadáveres y heridos e incluso a rescatar personas tapadas por la tierra: “recuerdo dos niños que estaban recostados a una pared y con una viga de cemento sobre sus piernas, uno tenía las dos destrozadas y el otro una, como pude moví la estructura y los saqué, eran dos hermanitos de apellido Jiménez que se los llevó Bienestar Familiar y no se volvió a saber de ellos”, recuerda.

Las dos “explicaciones” han acompañado la vida de Maritza Velásquez, presidenta de la JAC (Junta Administradora Local) del barrio, quien en ese entonces tenía solo un año y todo le llegó por tradición oral. Ese voz a voz le ha dicho que, en efecto, “primero se oyó una explosión muy fuerte, después humo y luego el sonido de la tierra, que se vino sobre todas las casas”.

Isabel Ortiz, de 77 años, lo vivió en carne propia: “yo fui la primera en ver todo, cuando toda la tierra cubrió el barrio me arrodillé, le di gracias a Dios que me salvé y lloré mucho”, relata. Dice que aunque a algunas familias les dieron casa o las repararon, ella se quedó esperándola. “Nunca me dieron nada”, repite.

Con los años, sobre el camposanto, se construyó un parque ecológico, aula ambiental, jardines, una pintura alusiva a los niños, que fueron la mayoría de víctimas, ya que era un domingo de bautizos y primeras comuniones, y una escultura en piedra en la que unas manos brotan de la tierra rescatando un bebé.

Para cuidarlo y conservarlo estuvo la Corporación Camposanto, que hizo la tarea varios años hasta que las dos últimas administraciones de la ciudad dejaron de aportar recursos y el sitio quedó olvidado y descuidado.

El abandono se ve, hay maleza que se traga hasta las escalas y senderos, vandalismo contra el aula ambiental y los monumentos y contra las losas puestas sobre la tierra en honor a los que están bajo la tierra y nunca fueron rescatados. Una de esas losas es la de los Hernández - Márquez, que incluye los 20 nombres de los fallecidos.

“Esto es una afrenta a la memoria de los que están enterrados y a las familias que los recuerdan y vienen a traerles flores y a orar”, dice Maritza, a quien toda la vida la ha perseguido esta historia. Lo repite Darío Ramírez, dolido y herido por el olvido.

Pero lo que más los lastima es que las invasiones -cerca de 150 casas- se tomaron los alrededores del camposanto y parte de él sin que las autoridades intervengan. Muy pronto el propio terreno podría ser tomado por más familias que buscan un hogar para habitar y la herida será más difícil de curar. Aún hay tiempo de salvar algo de esta dolorosa historia. Lo que no ven es interés de la alcaldía en hacerlo. La ocupación del camposanto la sienten como una invasión a su memoria . n