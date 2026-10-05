Imágenes | Granizo cubrió de blanco varios municipios de Antioquia en medio de fuertes lluvias

El granizo cubrió de blanco calles y zonas verdes en varios municipios de Antioquia durante las fuertes lluvias de la tarde de este lunes, 5 de octubre. Las imágenes fueron reportadas desde San Pedro de los Milagros, Belmira y Santa Rosa de Osos. En el Valle de Aburrá también hubo inundaciones y aumento del nivel de algunas quebradas. En la vereda El Tambo, en San Pedro de los Milagros, habitantes registraron la fuerte tormenta. También hubo reportes desde sectores como Las Margaritas, El Despiste y el Parador del Pandequeso. Entérese: Fuerte aguacero inundó vías en Medellín y el sur del Aburrá: se registraron 106 rayos en solo 30 minutos

En Belmira, en el Norte de Antioquia, la tormenta dejó calles completamente blancas, los habitantes registraron en videos cómo avanzaba el fenómeno y se acumulaban los fragmentos de hielo sobre las vías y zonas verdes.

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Santa Rosa de Osos también registró fuertes precipitaciones durante la tarde de este lunes. Hacia las 2:30 p. m., habitantes de la vereda San Bernardo reportaron la caída de granizo, que en pocos minutos se acumuló sobre un campo y cubrió parte de la superficie. Los registros compartidos desde la zona muestran el terreno completamente blanco, mientras alrededor todavía se aprecia el verde característico del paisaje rural del municipio. La acumulación permitió dimensionar la intensidad del fenómeno que se presentó en este sector del Norte de Antioquia.

Una granizada cubrió de blanco un campo en la vereda San Bernardo. Foto: redes sociales

En el Valle de Aburrá, el cambio en las condiciones del tiempo también se hizo evidente en municipios como Sabaneta, los habitantes registraron granizo y fuertes ráfagas de viento en medio de las precipitaciones. Conozca: Arrancaron vuelos en hidroavión entre Medellín y Guatapé: el embalse quedará a solo 17 minutos

También se registró caída de granizo en Envigado, San Félix e Itagüí. En la vereda La China, en el corregimiento de San Félix, fue reportada además una formación de nubes tipo tromba acompañada de fuertes vientos.

Las lluvias también provocaron un rápido aumento del nivel del río Medellín. El cambio se puede ver en las imágenes registradas por una cámara ubicada en el puente de la Avenida 33, donde se pudo comparar el estado del río en un periodo de apenas 45 minutos. Lea también: ¿Están en riesgo los alumbrados navideños de Medellín por el Fenómeno de El Niño?

Las precipitaciones llevaron además a establecer diferentes niveles de alerta por el comportamiento de varias quebradas. La quebrada La Jabalcona, en el sector de La Aguacatala, en Medellín, permanecía en riesgo rojo.