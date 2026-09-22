¡El colmo! como si nada estos dos delincuentes atracaron a una familia en restaurante de la vía Medellín - Bogotá: quedó en video

Un nuevo atraco a mano armada fue perpetrado en un establecimiento comercial en Antioquia, esta vez en la autopista Medellín Bogotá, jurisdicción de Guarne.

El hecho, que quedó registrado en video, se produjo este lunes en un estadero, ubicado a orilla de la carretera, en una zona de alto tráfico en el Oriente antioqueño.

Allí, dos hombre llegaron en una motocicleta negra. Se bajaron del vehículo, sin quitarse los cascos, e ingresaron al local. Luego se dirigieron a una mesa en la que departían cuatro personas.

Uno de los delincuentes desenfundó u revólver plateado y le apuntó a sus víctimas, despojándolos de sus pertenencias. El otro sujeto ayudaba a guardar los objetos.

En video: Así fue el atraco en el restaurante de la Medellín - Bogotá