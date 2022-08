“El tipo se quería meter en contravía, entonces le dijeron que no. Le dio rabia. Fue, dio la vuelta, guardó la moto. Volvió: insultó al agente y se agarraron. No fue más. No hubo sanción. El agente siguió trabajando”, le contó un ciudadano a este diario.

El parte de salud del servidor público es positivo, según la Secretaría de Movilidad. Lo que comentaron en redes sociales, en todo caso, es que el episodio de violencia es completamente reprochable.