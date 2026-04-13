En finca donde capturaron a “Tom”, el de la Oficina, víctimas cultivarán y atenderán turistas

Hace ocho años y cinco meses la finca “La casona del ocaso”, en El Peñol, se volvió noticia porque allí capturaron al capo de la poderosa banda La Oficina y jefe de Los Chatas Juan Carlos Mesa Vallejo alias “Tom”. Ahora, el predio vuelve a cobrar interés público, tras cambiar de nombre, porque le fue entregado a un grupo de víctimas del conflicto para que desarrollen un proyecto productivo.

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El inmueble, de 4.000 metros cuadrados, luego se pasó a llamar El Uvital en honor al nombre de la vereda donde está ubicado, y posteriormente fue bautizado de nuevo como la finca Amor, en alusión a la Asociación de Mujeres del Oriente, cuyas palabras forman ese acrónimo. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) se la entregó a esa organización regional, en un convenio donde se articula también con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) con el fin de facilitarles los insumos y medios de producción para que desarrollen la iniciativa ‘Cosechando Paz’. Esta consiste en un cultivo de orellanas pero también en procesos de turismo relacionado con el avistamiento de aves.

“Lo que ocurre en ‘El Uvital’ no es un hecho aislado. Es parte de una apuesta más amplia por resignificar el uso de la tierra en Colombia y devolverla a quienes realmente la trabajan: mujeres víctimas del conflicto que hoy impulsan economías productivas y construyen paz”, dijo lapresidenta de la SAE, Amelia Pérez Parra en el acto de entrega que tuvo además un acto simbólico que incluyó la siembra de orellanas, la dotación de insumos para la instalación de un sistema eléctrico completo con seguridad (cámaras y videoportero), cableado, tubería, tableros y luminarias solares.