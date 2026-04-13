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En finca donde capturaron a “Tom”, el de la Oficina, víctimas cultivarán y atenderán turistas

La SAE y OIM patrocinaron proyecto productivo para que las víctimas del Oriente cultiven y desarrollen actividades turísticas.

  • En finca donde capturaron a “Tom”, el de la Oficina, víctimas cultivarán y atenderán turistas
  • En finca donde capturaron a “Tom”, el de la Oficina, víctimas cultivarán y atenderán turistas
Redacción El Colombiano
hace 2 horas
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Hace ocho años y cinco meses la finca “La casona del ocaso”, en El Peñol, se volvió noticia porque allí capturaron al capo de la poderosa banda La Oficina y jefe de Los Chatas Juan Carlos Mesa Vallejo alias “Tom”. Ahora, el predio vuelve a cobrar interés público, tras cambiar de nombre, porque le fue entregado a un grupo de víctimas del conflicto para que desarrollen un proyecto productivo.

Le recomendamos leer: Así es la finca donde capturaron a alias “Tom”

El inmueble, de 4.000 metros cuadrados, luego se pasó a llamar El Uvital en honor al nombre de la vereda donde está ubicado, y posteriormente fue bautizado de nuevo como la finca Amor, en alusión a la Asociación de Mujeres del Oriente, cuyas palabras forman ese acrónimo. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) se la entregó a esa organización regional, en un convenio donde se articula también con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) con el fin de facilitarles los insumos y medios de producción para que desarrollen la iniciativa ‘Cosechando Paz’. Esta consiste en un cultivo de orellanas pero también en procesos de turismo relacionado con el avistamiento de aves.

“Lo que ocurre en ‘El Uvital’ no es un hecho aislado. Es parte de una apuesta más amplia por resignificar el uso de la tierra en Colombia y devolverla a quienes realmente la trabajan: mujeres víctimas del conflicto que hoy impulsan economías productivas y construyen paz”, dijo lapresidenta de la SAE, Amelia Pérez Parra en el acto de entrega que tuvo además un acto simbólico que incluyó la siembra de orellanas, la dotación de insumos para la instalación de un sistema eléctrico completo con seguridad (cámaras y videoportero), cableado, tubería, tableros y luminarias solares.

En finca donde capturaron a “Tom”, el de la Oficina, víctimas cultivarán y atenderán turistas

Fuera de eso las dotaron de mobiliario exterior, material fotográfico y elementos para actividades de bienestar, orientados a fortalecer la experiencia agroturística liderada por mujeres.

Amor existe desde 1994 y agrupa a cerca de mil mujeres pero beneficia de manera indirecta a más de 4.000 personas en 23 municipios del Oriente antioqueño. Sus integrantes, en su mayoría son víctimas de la violencia que azotó a esta subregión en décadas pasadas.

Por su parte, Cosechando Paz es un programa con el que la SAE y la OIM tratan de fortalecer a 30 organizaciones en todo el país, promoviendo la transformación de bienes provenientes de economías ilícitas en activos productivos, sostenibles y al servicio de las comunidades.

También le sugerimos ver: “Tom” estaba con “Popeye” y dos extraditados, así fue la captura

La captura de alias “Tom” se produjo en diciembre de 2017, cuando estaba reunido con amigos y otros presuntos criminales para celebrar su cumpleaños. Entre los asistentes a la fiesta en “La casona del ocaso” estaba Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias ‘Popeye’, y dos extraditados que ya habían pagado sus condenas, su jefe de seguridad alias “Basura” y varias mujeres.

En un principio se dijo que la finca no era suya sino que la había tomado en alquiler para aquella celebración Sin embargo, fuentes de la SAE confirmaron que se trataría de la misma parcela que ahora fue entregada a Amor y ello supone que fue sometida a un proceso de extinción de dominio.

Actualmente, Mesa Vallejo está recluido en la cárcel de Itagüí y es uno de los cabecillas de bandas que fue nombrado por el gobierno de Gustavo Petro como gestor de paz dentro de la estrategia de “paz urbana” que busca la posible desmovilización de las estructuras criminales que actúan en el Valle de Aburrá y la entrega de sus infraestructuras económicas.

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