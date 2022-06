El concejal Simón Pérez, quien había solicitado el aplazamiento del debate el pasado 2 de junio hasta tener más información técnica, afirmó que defiende una visión no reduccionista del Estado y que la participación pública en este sector es clave, máxime si Medellín ahora es un distrito de ciencia, tecnología e innovación. “Si a futuro me equivoqué, salgo y pido disculpas, pero decir no es lo que me hace sentir tranquilo hoy”, dijo Pérez, quien dio el voto que desequilibró la balanza.

Otro de los argumentos en contra fue la confianza. La directora del sindicato Sinpro de EPM, Olga Arango, había expresado en la primera parte del debate que las administraciones de Medellín y EPM no ofrecían garantías. Manifestó que al parecer la estrategia de Millicom es dilatar para que se haga la venta y concluyó que es obligación revisar las movidas financieras de la firma extranjera desde 2014 y las deudas adquiridas por UNE desde la fusión.

El mismo argumento mencionó el concejal Daniel Duque, quien justificó su negativa por la desconfianza que ha generado el gobierno de Daniel Quintero.

Publicidad

Por su parte la concejala Aura Marleny Arcila, coordinadora de ponentes, que votó a favor, expresó que no tomar decisiones o hacerlo a destiempo puede llegar a ocasionar pérdida de valor en la participación de las entidades estatales en sociedades, además de un retraso en el desarrollo de las comunidades.