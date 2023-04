A un año de la desaparición del ingeniero Andrés Camilo, dos capturas y ni una pista de su paradero

Sobre las 8:00 de la mañana de este lunes, Yepes Upegui publicó en su cuenta de Twitter: “ Dios!! Hace un año no escucho su voz , no lo veo, no se nada de mi hijo Andrés Camilo. Presidente Gustavo Petro, al ingeniero forestal lo desaparecieron sin dejar huella, los bandidos sin misericordia me lo arrebataron. ¡Devuelvan a mi hijo!”.

Esas palabras son el clamor de una madre que no ha tenido respuestas, pese a sus múltiples visitas a San Andrés de Cuerquia para buscar, por su cuenta, a su hijo, pero nadie le dice nada de lo que pasó con él ni por qué lo desaparecieron.