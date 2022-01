Mantener cursos virtuales y flexibilizar el modelo presencial será la apuesta de ambas instituciones para este año. Es decir que los campus llenos, frecuentes previo a la pandemia en estas universidades, no se volverán a ver pronto pese a la eliminación de restricciones en aforos.

Pese a los reparos de algunos estudiantes, quienes alegan que el retorno de estas dos universidades ha sido más lento que el de otros centros de estudio en la ciudad, Elmer de Jesús Gaviria Rivera, vicerrector general de la U. de A., y Juan Camilo Restrepo, vicerrector de la Nacional, explicaron que la pandemia ha dejado enseñanzas que no se pueden desechar.

Esta semana las universidades del país anunciaron con bombos y platillos el retorno a la presencialidad. Además de colegios, las instituciones de educación superior retornaron sin límite de aforo tras dos años de alternancia y virtualidad. En Medellín, sin embargo, la normalidad no volverá a ser la misma en la Universidad de Antioquia y en la Nacional.

EL COLOMBIANO consultó a su audiencia en redes sociales para saber qué opinaba de no volver 100% a la presencialidad. Además de indicar que todavía hay trabas para los ingresos y que no es claro cómo están operando los servicios en estas instituciones, varias respuestas dejaron en evidencia que no hay consenso.

“No aguantamos más educación virtual, consideraré irme para otra universidad si no volvemos completamente a la presencialidad”, expresó uno. Otro, en un tono similar, sostuvo: “Sería una burla. Cuesta mucho la educación para que sea por un celular”.

Pero también hubo posturas a favor de la alternancia y la virtualidad. “Hay mucha gente que trabaja, y otros que viven en otras ciudades, y este modelo les permite no desertar”. Este último argumento, además del momento crítico por el cuarto pico, se cuenta entre los esgrimidos por los dos vicerrectores.

Gaviria, de la U. de A., sostuvo que, actualmente, hay actividades en presencialidad y otras en multimodalidad. “Por eso no podemos hablar de un retorno de todas las personas al campus. El aula ha cambiado y son lecciones que no debemos olvidar”. En el momento, solo el 40% de las 40.000 personas que integran la comunidad universitaria están en presencialidad.

En el mismo tono habló Restrepo, de la Nacional. Dijo que, aunque en marzo se eliminarán las restricciones de aforo, “no significa que las clases vayan a ser 100% presenciales”. Los profesores y estudiantes, según dijo, han identificado y desarrollado asignaturas que pueden mantenerse en la virtualidad.

Y agregó: “Hay que valorar la posibilidad de que un estudiante de Medellín pueda ver clase con un profesor que tiene otra especialidad y está en otra sede del país, sin desplazarse. Actualmente, son 3.000 personas las que circulan a diario por el campus. Se espera que en dos meses, ese número suba a 17.000.