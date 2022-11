Pese a los reparos expresados por EPM, que insistió en no ver un riesgo inminente en la estabilidad de la obra, el director de la UNGRD, Javier Pava, señaló que esa entidad sigue viendo con gran preocupación el escenario de un siniestro y advirtió que no cederá en su solicitud para que los habitantes del corregimiento de Puerto Valdivia hasta el sector El Doce, de Tarazá, abandonen sus hogares como medida de prevención.

“La instrucción que estamos dando desde la Unidad es que se realice una evacuación preventiva, no porque haya un riesgo inminente o porque haya un desastre, sino porque necesitamos tener la mayor tranquilidad y seguridad. Hasta que no se realice esa evacuación no se deben iniciar esas actividades que pueden generar un nivel de riesgo”, señaló con firmeza Pava este sábado.

Según anticipó el funcionario, dicha instrucción quedará incluida en una resolución que expedirá la entidad a su cargo, numerada como la 1056 del 4 de noviembre de 2022, que ya está en proceso de redacción y se hará pública a la mayor brevedad posible.

Además de esa decisión, Pava agregó que la Unidad le pedirá al Servicio Geológico Colombiano realizar una visita a Hidroituango y emitir un concepto que le permita al Gobierno Nacional tener información más detallada y precisa sobre la estabilidad del proyecto.