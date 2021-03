La sangre que corre por sus venas es colombiana. Su familia es de Ciénaga, Magdalena, un lugar que, probablemente, pudo entregarle, a través de sus antecesores, el talento para la magia. Fue ese quehacer, precisamente, el que la impulsó a dejar el estado Nueva Esparta. Allí era recreacionista, según relata. Se compró un sonido, un carro de perros, una cama elástica... Llegó a tener 30 colaboradoras. “Es que en Nueva Esparta no había servicio de magos, y los clientes cada vez solicitaban más ese servicio”. Así se embarcó en la tarea de aprender a hacer magia. El mundo de los trucos tuvo que hacerse suyo para que la alegría de los pequeños saliera a flote en las fiestas que atendía. Pero la magia, infortunadamente, no alcanzó para frenar la transformación que afrontaría la nación venezolana. Le recomendaron llegar a Medellín, y por eso, ella y su esposo, comenzaron a seguirle la pista a la ciudad: “Nos enamoramos de inmediato”, describe. ¡Comenzaron los trámites! Su padre, nacido en Colombia, no tenía documentación alguna. El proceso fue tan complejo que estuvo a punto de desfallecer. Luego, hicieron una mudanza de muchas maletas. En la frontera, sin embargo, esperaban los retenes de la Guardia Nacional. Tuvieron que pagarles para que no les quitaran parte de su equipaje. Algunas piedras se interpusieron, pero lograron estar del otro lado del río. Ya en Medellín, envió a hacer unas tarjetas de presentación para promocionar su emprendimiento de organización de eventos. Pero, al principio, la estrategia fue estéril. “La gente nos esquivaba”. Pese a ello, su esposo encontró la clave del éxito: utilizar un disfraz de Mickey Mouse. “Los niños se enloquecían cuando lo veían. Ya sí nos recibían las tarjetas”. Así empezó en Medellín “Mundo Caramel”.