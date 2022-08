En una audiencia virtual que se realizó durante la mañana de este martes, la Secretaría de Suministros y Servicios, en cabeza de Karen Bibiana Delgado Manjarrés, consideró que aquella licitación no tendría ninguna irregularidad y anunció las empresas escogidas para ejecutar el contrato.

“Yo no puedo asegurar que haya sido un funcionario de la administración de Medellín”, dijo Sonia Cuero Murrillo, representante legal de la firma Jaramillo Pérez y Consultores Asociados, quien hizo pública la situación.

Aunque ambos funcionarios se abstuvieron de responder directamente, la Alcaldía emitió un comunicado en el que sostuvo que el proceso no tuvo irregularidades e invitó a los denunciantes a iniciar una acción formal.

No obstante, Cuero aclaró que la voz que realizó aquella llamada la habría amenazado con entorpecer el desarrollo del contrato y retrasar los pagos. “Es posible que no le podamos quitar el contrato, pero sí le podemos retrasar los pagos”, expresó aquella voz.

“Todos los ciudadanos que tengan denuncias frente a conductas que encuentren debidamente probadas, deberán acudir ante las autoridades competentes”, expresó la Alcaldía en el documento.

No obstante, el alcalde de Medellín se refirió posteriormente al mismo tema y dio un viraje al pronunciamiento inicial, sosteniendo que las llamadas recibidas por los proponentes obedecería a una nueva modalidad de estafa en la que la Alcaldía estaría siendo suplantada.

“A los contratistas los llaman desde números no identificados, personas que no se identifican, pero que se hacen pasar por la administración y les piden plata para poderse ganar contratos. No sabemos si las llamadas las hacen desde la cárcel o desde donde, pero lo cierto es que puede que alguien haya caído”, expresó Quintero (Ver recuadro).

Tras la adjudicación de ayer, el paso siguiente del proceso será la firma del contrato el próximo 1 de septiembre y la entrega y aprobación de las garantías para su ejecución el próximo 2 de septiembre.

El contrato tendrá un plazo de ejecución de cinco meses y abarca 15 comunas y 4 corregimientos.