Según la comunicación, no todos los empleados de la planta temporal pasarán a provisionalidad en la planta definitiva de la ESE. Esto, dicen, irá contra la formalización del empleo para quienes han permanecido por cerca de ocho años bajo la figura de temporalidad.

“Los servidores que hoy ostentan los cargos no podrán aplicar, lo que quiere decir que no habrá cama para tanta gente, quedando los auxiliares administrativos por fuera de la planta en su mayoría”, expresaron.

El estudio también estableció una nueva escala salarial determinada por la definición de grados y proporcional a la cantidad y calidad de trabajo. Así mismo, se inició la actualización de los manuales laborales de los nuevos empleos propuestos.

Lo que han dicho desde Asmetrosalud es que no se les tuvo en cuenta para este proceso. “No nos oponemos a la modificación de la planta, pero esperábamos que no lo hicieran a nuestras espaldas. Queremos ser garantes de que se hizo lo correcto y que surja a partir de la negociación colectiva”, ha dicho Gloria Cadavid, vicepresidenta del sindicato.