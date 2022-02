Trabajadores de EPM rescatan oso perezoso de un cableado eléctrico en Tarazá

Víctor Hugo López y Alex Misas, trabajadores de EPM, se encontraron con una sorpresa en Tarazá: un oso perezoso estaba aferrado a los cables de luz.

La comunidad de El Doce, zona rural de ese municipio del Bajo Cauca, llamó en la mañana de este lunes a empresa con la angustia de que el animal se fuera al piso.

Misas y López llegaron al sitio y vieron que el oso perezoso estaba insolado: temían que sufriera una descarga eléctrica. Estos funcionarios tuvieron que llamar a Medellín para que se les autorizara el rescate de esta especie endémica de Centro y Sur América.

Una vez autorizados, quien tomó la iniciativa de amarrarse al poste fue Víctor. Este hombre de 38 años subió y se le vio conversar con el perezoso.

“Yo le decía que viniera, que no me tuviera miedo, que le quería salvar la vida. Le pedí que me escuchara, que lo iba a devolver a su hábitat”, le relató Víctor a El Tiempo.

El perezoso se dejó convencer por López y terminó por aferrarse a un palo de escoba. Así regresó a la libertad.