El hermetismo con que el alcalde Daniel Quintero impugnó el proceso de revocatoria en su contra levantó ampolla entre opositores y el comité que adelantó la recolección de firmas. Es extraño que el 31 de diciembre todo haya sido tan silencioso después de una semana de ataques y de recolección de pruebas.

Hasta el momento se sabe que Quintero presentó pruebas de la posible ilegitimidad de 30.000 firmas, y en su alegato ante la Registraduría asegura que, si a este número se llegó en poco tiempo y con apenas una copia de las planillas, con los originales la cifra podría aumentar. El ente tiene hasta el 10 de enero para decidir si entrega los originales al alcalde, lo que terminaría por dilatar los tiempos de la votación.

Justo algunos creen que el proceso de impugnación busca ralentizar los tiempos y que la votación no coincida con las legislativas de marzo. Se ignora, en caso de que la Registraduría acepte darle más tiempo al alcalde, cuanto podría ser el retraso de la votación.

A este proceso, Daniel Quintero no llegó solo y contrató la asesoría de Alfonso Portela, quie fue registrador delegado para asuntos electorales y consultor electoral, un peso pesado que ya ha estado en otros líos similares.

Portela le dijo a EL COLOMBIANO que en el proceso encontraron una “cantidad importantísima de situaciones que no cumplen con los parámetros que establecen la ley y las resoluciones del Consejo Nacional Electoral con respecto al cumplimiento de requisitos en la recolección de firmas. Por ejemplo, desde el punto de vista de grafología se encontró un número muy alto, cerca de 30.000 o más firmas, en las que el grafólogo contratado por el alcalde estableció que eran uniprocedecencias. Es decir, que de una sola mano se llenaron una cantidad de firmas muy voluminosas”.

Pero esta versión no termina de calar en el comité de la revocatoria. Andrés Rodríguez asegura que es imposible tener esa cantidad de hallazgos en copias de las firmas, para encontrar “incompatibilidades necesitarían las planillas originales, que solo las puede tener la Fiscalía”. En palabras de Rodríguez, desde la Alcaldía quieren simplemente salir a responder sin ninguna prueba.

En todo ese plan que expone Portela, también hay espacio para un segundo round en el que apelarían a las cuentas de financiación de la campaña revocatoria. Dice Portela: “Todavía nos queda el tramo de las cuentas (del comité revocatorio). Porque encontramos cosas que no corresponden y estamos pidiendo que nos dejen revisar la totalidad de los documentos de las cuentas para presentar objeciones a las mismas. Consideramos que no reúnen las exigencias que el mismo Consejo Nacional Electoral estableció como obligación para ser convalidadas. Entonces, estamos a la espera de que nos respondan, primero con las copias, porque sin estas no podemos trabajar sobre el asunto, y sé que es un volumen importante de documentos. Necesitamos llegar a estos documentos para presentar aún más argumentos sobre la idoneidad de las cuentas”.

Rodríguez por su lado cree que todo apunta a dilatar el proceso. Además, caló hondo la aterrizada de Portela en la Alcaldía de Quintero, pues se cree que el hermetismo que rodeó la impugnación de las firmas fue porque no se quería levantar ampolla con la contratación como asesor de alguien tan cercano a la Registraduría. Según Andrés Rodríguez, este movimiento es, por lo menos, “sospechoso”.

Y es que Portela asesoró también al alcalde de Cúcuta, Jairo Tomás Yáñez, en el proceso de revocatoria en su contra y quien, además, es cercano a Nicolás Farfán, registrador para lo electoral que, dicho sea de paso, en este momento se encuentra de vacaciones.