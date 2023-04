Más víctimas salen a flote en el caso del ‘falso duque español’

Los nuevos testimonios, en su mayoría provenientes del Departamento Administrativo de Planeación (dependencia de la Gobernación de Antioquia en la que Cardona trabajó hasta 2019), apuntan a que esta mujer de 55 años habría usado su cargo no solo para captar dinero en los pasillos de La Alpujarra, sino en varias subregiones antioqueñas.

“A mí en ningún momento me habló de un ducado, me dijo que tenía un problema porque tenía una plata que era de su papá y unas empresas que estaban en estupefacientes y que necesitaba pagarles unas cosas a los abogados para liberar esos recursos”, expresó el exfuncionario, que pidió la reserva de su identidad y que perdió $3 millones.

Pese a que por muchos años no tuvo trato con ella, Aguirre cuenta que Olga tenía la fama de ser una persona adinerada.

“Ella se caracterizaba por ser una persona muy querida y muy educada. Siempre era con sus tacones, sus faldas largas, usaba blazers y muchas alhajas. Empezó a ir a mi oficina a saludar. En 2015 sufrí un accidente cervical y ella tenía unas manos benditas, sabía hacer masajes que reducían el dolor”, recuerda Aguirre.

En medio de ese acercamiento, Mariluz cuenta que Olga comenzó a conversar más seguido con ella y a contarle sus preocupaciones.

Aunque por mucho tiempo la relación se mantuvo así, todo cambió en 2019, cuando, por cuestión de azar, Olga pasó por su cubículo y la escuchó quejándose por falta de dinero.

“Un día estaba yo parada con la secretaria hablando y le dije ‘me voy a tener que ganar una lotería’. Olga estaba pasando y escuchó todo, se devolvió y me dijo ‘pues Mari, te ganaste la lotería. Ahora te busco’”, recuerda Mariluz.

En una atmósfera de misterio, Mariluz recuerda que Olga la llevó hasta el piso 10 de la Gobernación y en la parte de atrás de los baños le contó la historia con la que lograría su primer préstamo.

“Cuando me llevó para allá, con todo el misterio, me dijo que para nadie era un secreto que ella era de una familia que tenía mucho dinero. ‘Nosotros estamos en el proceso de recibir la herencia de mi papá. Él fue un hombre muy trabajador, que se forjó una gran fortuna’, me dijo”, relata Mariluz, precisando cómo la convenció de tener una supuesta herencia que la haría rica.

A diferencia de los primeros testigos, Mariluz cuenta que Olga nunca le mencionó nada de un ducado o un título español que heredaría su hijo. En contraste, asegura que la mujer le señaló que la herencia llegaría directamente a sus manos, pero que necesitaba su ayuda para que eso sucediera.

En esa versión de la historia, Olga contaba que el traspaso de los bienes de su padre fallecido se había truncado por un administrador que había intentado evadir impuestos, generando que les congelaran sus cuentas en 2018. Sin entregar mayor información, Mariluz recuerda que Olga le señaló que había en curso un proceso para revertir ese problema, pero que necesitaba $20 millones, de los cuales le devolvería el doble en diciembre de 2019.

Pese a no tener ese dinero y después de pensarlo mucho, Mariluz decidió pedir los primeros $20 millones prestados al banco y así comenzó a agotar su capacidad de endeudamiento con múltiples entidades financieras.

Con giros inesperados en la historia, la mujer cuenta que Olga comenzó a asegurarle que el proceso de sucesión cada día estaba más enredado y continuó pidiéndole dinero, hasta que la deuda creció a los $200 millones.

Farid Astrid Higuita, otra de las funcionarias que decidió contar su historia, narró por su parte haber perdido un total de $156 millones en préstamos a Olga. Según cuenta, su relación con ella comenzó a estrecharse cuando empezó a topársela con frecuencia en la capilla de la Gobernación, a la que acudía frecuentemente para orar.