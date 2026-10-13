Urabá no se fue en blanco del terremoto de Panamá: más de 1.000 familias terminaron damnificadas

El terremoto del pasado viernes en Panamá dejó sus estragos en el Urabá antioqueño, la subregión más cercana al país canalero. De acuerdo con el reporte del Dagran, este hecho dejó más de 30 viviendas afectadas y cerca de 300 familias requirieron atención por las emergencias relacionadas.
La entidad de gestión del riesgo departamental informó que 15 viviendas quedaron inhabitables en la vereda Tío López, de Turbo, siendo esta la zona más afectada. Además, se reportaron afectaciones en la vía Currulao-Nuevo Antioquia, a la altura de los puentes La Mica y Galilea, y en dos instituciones educativas.