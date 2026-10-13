Urabá no se fue en blanco del terremoto de Panamá: más de 1.000 familias terminaron damnificadas

El terremoto del pasado viernes en Panamá dejó sus estragos en el Urabá antioqueño, la subregión más cercana al país canalero. De acuerdo con el reporte del Dagran, este hecho dejó más de 30 viviendas afectadas y cerca de 300 familias requirieron atención por las emergencias relacionadas. La entidad de gestión del riesgo departamental informó que 15 viviendas quedaron inhabitables en la vereda Tío López, de Turbo, siendo esta la zona más afectada. Además, se reportaron afectaciones en la vía Currulao-Nuevo Antioquia, a la altura de los puentes La Mica y Galilea, y en dos instituciones educativas.

Otras 16 viviendas resultaron afectadas en el municipio de Necoclí en el corregimiento Las Changas y la vereda Bella Vista, siendo en esta última donde se produjo el colapso total de una propiedad, hecho que no dejó lesionados. Sumado a los daños estructurales, el Dagrán informó que son más de 1.000 familias las afectadas en cuatro municipios. De ellas, 397 son de Chigorodó, 171 de Mutatá, 300 de Carepa y 136 de Turbo. Falta consolidar los datos de Necoclí y San Pedro de Urabá, por lo que la cifra podría aumentar en cualquier momento. Entérese: Terremoto en Panamá no dejó muertos pese a ser más fuerte que los de Colombia y Venezuela, ¿cuál fue la clave? Para atender las afectaciones viales, la Gobernación de Antioquia envió maquinaria amarilla para atender los corredores viales más afectados por deslizamientos y emergencias relacionadas con el movimiento sísmico en el vecino país hacia el norte.

Así mismo se anunció la entrega de 397 kits de ayuda humanitaria de emergencia, 300 colchonetas y 200 toldillos para las familias afectadas, solamente en Chigorodó, mientras que en los otros municipios se está coordinando la entrega de los apoyos con las administraciones locales. Le puede interesar: Terremoto de 7.7 en Panamá dejó cerca de 30 heridos, daños en 188 escuelas, viviendas, hospitales y edificios colapsados “Hoy estamos haciendo entrega de ayudas humanitarias para alrededor de 397 familias, no solamente con kits de alimentación, sino también de aseo y otros enseres, porque estas familias se han visto muy afectadas”, dijo Vanessa Paredes, directora del Dagran. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. En otras subregiones del departamento, de acuerdo con sus evaluaciones, no se presentaron afectaciones ocasionadas por este movimiento telúrico.

El terremoto de magnitud 7,7 sacudió Panamá este viernes y dejó al menos 27 heridos tras el colapso de algunos edificios en el centro del país, además de provocar pánico en la capital de rascacielos. Según un comunicado del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), los 27 heridos son leves y el sismo produjo daños en viviendas, centros educativos, hospitales, iglesias, edificios gubernamentales, puentes y carreteras. Preguntas frecuentes