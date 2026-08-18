Empresas de Proantioquia donan $200.000 millones y proponen a De la Espriella modelo para la reconstrucción

Las empresas asociadas a Proantioquia anunciaron este martes la donación de $200.000 millones para atender la emergencia humanitaria generada por el terremoto y financiar las obras de reconstrucción en el país tras el devastador sismo de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto. El histórico aporte fue oficializado por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, luego de sostener un diálogo telefónico con Juan Carlos Mora, presidente de la junta directiva de la organización y presidente del Grupo Bancolombia.
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Acompañando esta contribución financiera y el despliegue técnico y humano de sus empresas afiliadas, Proantioquia —liderada por su presidenta Juliana Velásquez Rodríguez— propuso formalmente al Gobierno Nacional la creación del mecanismo de Reconstrucción por Impuestos (REXI). Esta iniciativa busca acelerar la ejecución de obras prioritarias en las zonas afectadas mediante la articulación directa con el sector privado, tomando como base la experiencia acumulada en Obras por Impuestos (OXI).