En la cuenta @sgcol respondieron varios usuarios contando que sí lo sintieron y con ruido incluido.

La usuaria @nataliagvlg escribió: “Lo sentimos en Bello, tanto el movimiento como el sonido!!! Por que suena?”. Afirmación que reiteró el usuario Sebastián Penagos Caro, @SebastinPenago5: “Sentí un pequeño estruendo cómo en el sismo del año pasado, alguien más lo escuchó?”, escribió.

Es que un hecho similar se presentó el 28 de febrero del año pasado cuando, también con epicentro en Bello, se registró un temblor de 4.0 que generó inquietud por el ruido que generó.

“Todos los sismos producen ondas sonoras, aunque no las escuchemos. Puede ser que nuestro oído no las perciba, debido a la profundidad a la que se generan o, también, porque estas frecuencias no suelen ser detectables por el oído humano”, fue la explicación en su momento del Servicio Geológico.

Y así como ese del año pasado, este temblor tuvo una profundidad superficial, menor a 30 kilómetros, que, según lo explicado por el SGC, habría generado que la onda sonora del sismo se haya percibido más fácilmente.