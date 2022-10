Tanto el alcalde Quintero, como su esposa Diana Osorio y demás miembros del gabinete —así como los que acaban de renunciar y se unieron a los ataques de las últimas horas— suelen actuar de manera coordinada en una acción que termina siendo una suerte de burla a la democracia.

Publicidad

No solo por los ataques a la prensa que los investiga, también porque no le dan la cara a la opinión pública como corresponde en un estado democrático de derecho. Dice la SIP que: “El secretario de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín ha dado instrucciones a los equipos de prensa del gobierno local de no atender los requerimientos de información de EL COLOMBIANO”.

Los gobernantes deben rendir cuentas. Y en el caso de Quintero y su gabinete muestran desdén a la hora de hacerlo ante el Concejo o ante la ciudadanía organizada. Es bien sabido que Quintero nunca ha asistido a la entrega del informe Medellín Cómo Vamos y por el Concejo pocas veces se aparece a dar la cara por sus actuaciones. Su estrategia consiste en construir una narrativa en Twitter, donde no tiene que rendir cuentas ni responder preguntas incómodas.

Esas actuaciones antidemocráticas recuerdan a presidencias como la de Donald Trump, hoy recordado por sus salidas disparatadas y por atacar con mentiras o verdades manipuladas a los medios de comunicación que investigaban sus decisiones.