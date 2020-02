Agentes infiltrados en las dos mezquitas de Medellín y Bello fueron vitales para identificar a Said Razzouki, uno de los criminales más buscados de Europa, quien llevaba cuatro años escondido en Colombia.

La vigilancia secreta constató que solía pedir comida árabe domicilio, siempre con un salsa especial que le gustaba, gracias a lo cual los agentes comenzaron a conocer sus gustos.

“Para evadir a la autoridades, este hombre no usaba medios de comunicación ni redes sociales, al punto que perdió todo contacto con su familia hace ocho años”, relató el general Ramírez.

La Policía desplegó un dron silencioso, que se encargó de monitorear los movimientos del sospechoso desde el aire. Las autoridades pretendían registrar sus reuniones con delegados del Clan del Golfo, el cartel socio del Grupo Thagi en Colombia, pero hasta ahora no han dado mayores detalles de esos contactos. “Eso hace parte de la investigación que llevamos”, dijo Ramírez.

Tras obtener un plena identidad, el pasado 7 de febrero a las 6:00 a.m. los Comandos Jungla allanaron el apartamento. Adentro encontraron comida árabe almacenada y el olor particular de la salsa favorita.

Según fuentes cercanas al operativo, Razzouki salió corriendo de la cocina a la habitación principal y saltó por la ventana, del tercer piso al estacionamiento. En la caída se fracturó el brazo izquierdo y quedó cojeando, y aún así trató de correr, siendo interceptado por un comando que lo derribó.

Esta vez no logró evadir la justicia. Los policías pidieron una ambulancia, que le prestó los primeros auxilios. El general Ramírez aclaró que los holandeses pagarán la recompensa prometida.

El detenido está en una celda en Bogotá, a la espera de resolver el trámite administrativo (extradición o deportación) que lo llevará de regreso a Holanda, donde es requerido para enfrentar cargos de narcotráfico, terrorismo y homicidio.

