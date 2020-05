Se dispara robo de contadores de agua en el Aburrá, denuncia EPM

El encierro preventivo no es obstáculo para el robo, especialmente para quienes tienen como foco los medidores de agua, que no solo no han parado su accionar sino que lo han incrementado en las últimas semanas.

Según Empresas Públicas de Medellín, EPM, durante los últimos meses, el robo de medidores de acueducto (conocidos como contadores) se incrementó en varios municipios del área metropolitana, especialmente en Medellín y Bello.

Este delito se convierte en una señal de alerta para EPM y sus clientes, pues tras cada medidor hurtado hay pérdidas de agua potable durante el tiempo que requiere el personal de la empresa para llegar al sitio a reponer el medidor, a partir del reporte que se da en los canales de atención”, aclaró EPM.

Explicó que para muchas reposiciones es necesario interrumpir temporalmente el servicio de acueducto.

Lo más grave para el cliente es que debe asumir el costo del nuevo medidor o tapa, así como los daños en andenes o las afectaciones a terceros, si llegaran a presentarse, advirtió EPM.

Recuerda que la acometida, incluyendo el medidor, son propiedad del cliente, por lo tanto, todos los costos de mantenimiento y reposición deben ser cubiertos por él.

Dado que la reparación o reposición de los medidores son de alta prioridad, el incremento de estos robos implica que el personal operativo desplace trabajos de mantenimiento y reparación, impactando así los tiempos de atención para otros ciudadanos.

La empresa recomienda a la comunidad que alerte a las autoridades sobre cualquier movimiento sospechoso que observe cerca de la caja del medidor.

“Por su seguridad, es ideal validar siempre la identidad de las personas que están trabajando en la caja de su medidor, para lo cual pueden llamar a la línea de Atención al Cliente de EPM, 4444 115”, indicó la empresa de servicios.

No sobra advertir que si alguien identifica un sitio donde compran o venden medidores robados, es deber denunciarlo ante las autoridades.