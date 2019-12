Alcalde responde sobre denuncia por supuesta calumnia a futbolista

A su turno, el secretario Tobón declaró: “Si bien no he sido notificado oficialmente (de la denuncia), y cuando me notifiquen responderé con todos los elementos, es importante aclarar que lo que dije en su momento fue muy claro, y es que hubo un proceso de extinción de dominio contra bienes que estaban relacionados con la Terraza y ahí, en efecto, fueron encontrados bienes que pertenecían a este sujeto”.

Agregó que “las aseveraciones hechas por el señor Alcalde no corresponden a la realidad, violan mi presunción de inocencia y derechos fundamentales como el debido proceso, ya que dichos bienes fueron adquiridos de manera lícita con los salarios que como futbolista profesional he ganado en paso por diferentes equipos de fútbol desde hace más de 10 años”.

ANTECEDENTES

La indagaciones sobre el futbolista comenzaron en 2016, en el marco de un expediente abierto por la Fiscalía y la Contrainteligencia Militar, que busca exponer a una supuesta red de corrupción dentro del Ejército.

Según las averiguaciones, uniformados de la Cuarta Brigada y la Dirección de Control Comercio de Armas habrían recibido sobornos para tramitar de manera fraudulenta salvoconductos para el porte de armas y municiones, al igual que licencias para autorizar el funcionamiento de polígonos de tiro. En ese contexto fue mencionado El Viejo Oeste S.A.S., que en ese entonces era propiedad de Cadavid y de su socio Alexánder Giraldo Santa.

El establecimiento también fue mencionado en otras dos investigaciones. La primera fue un atentado sicarial perpetrado en las afueras del local, el 22 de mayo de 2018, donde resultó herido el cabecilla de “la Terraza” Mauricio Zapata Orozco (“Chicho”) y un administrador del negocio, por una esquirla de bala.

Y el 12 de agosto del mismo año, en el barrio Goretti de Bello, acribillaron a dos escoltas del socio Giraldo Santa. Después de lo sucedido, este vendió sus acciones a Cadavid y salió de la ciudad.

En una entrevista con EL COLOMBIANO, el pasado 29 de julio, el deportista dijo que no tenía ninguna relación con la trama de corrupción militar y que no conocía a alias “Chicho”. Hasta ahora, la Fiscalía no lo ha vinculado formalmente a ningún expediente y no ha sido llamado a rendir testimonio.

