Opinión

Las dudas del sector gremial de la región

Nicolás Posada López

Director del Comité Intergremial de Antioquia

“Celebramos la decisión de apertura inteligente de varios sectores. Como Intergremial nos surgen inquietudes que manifestamos al Gobierno Nacional. En reunión el pasado jueves hablamos con el Viceministerio de Desarrollo Empresarial porque no tenemos claro qué sectores de la manufactura van a poder empezar de nuevo. Muchos dependen de una cadena (de venta o distribución) y si solo sale uno, no tendría efectividad. También ponderamos los protocolos de seguridad y salud para la reactivación, pero nuestra solicitud a todos los alcaldes es que sean acatados los protocolos y no que se interpreten de alguna forma o se expidan medidas adicionales. Hoy el sector privado tiene dos énfasis: la salud y la generación de empleo. La reactivación permitirá aliviar el flujo de caja de algunas empresas y dará estabilidad de las familias. Pero muchas empresas, especialmente las Pymes (95 % de todas las empresas) tienen serias dificultades por cierres, despidos y otras por no saber cómo van a pagar las nóminas. Esa es otra preocupación: cómo logramos que la banca pueda darles créditos a estas empresas, porque en el momento no lo vemos aterrizado. Sobre el escalonamiento de horarios, hablamos con el Metro. Le manifestamos el compromiso pero debemos saber que hay sectores como el de la construcción, que no puede tener diferencias en horarios porque las jornadas dependen de la luz diurna o de preparación de los insumos. Muchas empresas lo podrán hacer porque no todos podemos entrar y salir a primera hora. Hemos tenido una comunicación fluida con la Gobernación. Desafortunadamente no hemos tenido la misma posibilidad con la Alcaldía de Medellín. Sobre el registro de empresas y empleados en una plataforma, no lo conozco ni se ha socializado. Hay quejas de los empresarios por la mala comunicación”.