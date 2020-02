Sanción a la Piedra del Peñol podría repetirse

Lisandro Junco Riveira , director de Ingresos de la Dian, explicó que la familia no cumplió con el estatuto tributario y fue sancionada. “Hay incumplimiento tributario y eso hace parte de un proceso de fiscalización. No puedo dar mayores detalles porque está bajo reserva”, dijo.

¿Y la plata para quién?

“Esto es una mina de oro”, agrega y explica que los empleados llegan a las 7:00 a.m. y casi siempre ya encuentran fila de turistas para subir a la piedra. La jornada se puede extender hasta 12 horas, pero dice que no le molesta pues ahí gana el doble de lo que recibiría en cualquier otro negocio de Guatapé.

Vías e inversiones

La más reciente obra, confirmó el administrador, es una vía privada que se convertirá en el principal acceso a la piedra. “Eso nos va a resolver un problema que con Guatapé no fuimos capaces de solucionar, porque la vía actual, aunque le hacemos mantenimiento, está muy mala. Nosotros no le podemos meter plata y el municipio se hace el de la vista gorda”, dijo.

El alcalde Pérez sostuvo que esa es una vía rural que no se diseñó para el tráfico que hoy soporta y que incluye buses llenos de turistas y camiones con material de construcción. Y agregó que la vía privada que está a punto de finalizarse contó con permisos de construcción otorgados en la pasada administración.

Las diferencias entre municipio y propietarios de la piedra no terminan allí. El alcalde Pérez reportó que a principios de año hubo acercamientos con la familia para buscar un trabajo conjunto, pero que no se han logrado resultados.

Una de sus mayores preocupaciones es la movilidad, pues dice que cuando el parqueadero de la piedra se llena, una fila de vehículos se estaciona sobre la carretera de acceso al municipio —y que es paso obligado para quienes van hacia otras poblaciones como San Rafael y San Carlos—. “Eso nos está generando un problema de movilidad porque hasta las ambulancias tienen problema para pasar”, agregó Pérez.

Villegas respondió que con la nueva vía y el mejoramiento de los parqueaderos esperan resolver los problemas de movilidad que se pueden presentar en temporada alta.

Volver a la normalidad

El pasado viernes a la 1:30 p.m. el sello de “cerrado” con logos verdes de la Dian fue removido y en pocos minutos un desfile de turistas, en su mayoría extranjeros, comenzó el ascenso de los 740 escalones.

Villegas dijo que aunque su negocio estaba al día con los impuestos no podía garantizar que el cierre no se repitiera y agregó no tener cifras sobre las consecuencias del cierre: “No calculamos cuánto hemos perdido pero no nos interesa. Lo que interesaba era cumplir con una sanción que nos impuso la Dian”.

En el pueblo los comerciantes señalaron que los efectos del cierre fueron menores a los esperados. “Cuando supimos lo que pasó nos asustamos, pero no pasó a mayores. Los turistas siguieron viniendo como si nada”, señaló Sandra Pérez, vendedora en un local de comida rápida.

Entre tanto, la Dian anunció que si persiste la “conducta evasiva” en el sitio, se continuará con los procesos administrativos que, según la ley, pueden incluir un cierre definitivo del lugar.