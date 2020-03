Paradójicamente, 58,6 % de los hogares de Medellín no tiene garantizado el acceso constante a alimentos, según el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Medellín 2016 - 2028.

Según los registros oficiales de la central, 55 % de esa comida se queda en la región o va a otros municipios, cerca de 35 % se va para la Costa Atlántica y departamentos vecinos como Chocó y Córdoba, y un 10 % termina en la caneca de la basura, bien porque se dañó durante el transporte o almacenamiento, o porque no se vendió antes de que se descompusiera.

La situación no ha cambiado mucho en los tres años posteriores a la investigación. La Central Mayorista de Antioquia, principal centro de abastos del noroccidente del país, recibe cada mes 264.000 toneladas de alimentos. El 36 % viene de los municipios de Antioquia, 52 % del resto del país y un 11 % se importa de países como Chile, Argentina y China. Sí, China.

La logística de un plato

“Hoy nos pagan la carga a $20.000, pero si no sale, mañana toca ofrecerla a $10.000 u $8.000. Más de dos días no se puede tener porque pierde calidad, entonces lo que queda se le regala a la Fundación Central Mayorista”, que a su vez la distribuye en bancos de alimentos o en el mercado gratuito que se hace los sábados, en una cancha vecina.

“La mercancía de China hasta acá se demora 50 días en barco. Estos ajos ya estaban en camino cuando estalló la crisis del coronavirus y desde eso no se despacha nada. O sea que cuando se venda lo que hay, que tampoco es mucho, seguramente se ponga más escaso y caro”, agregó.

Unos locales más adelante, Camilo Quiroz, de 27 años, hace varias llamadas para verificar si los compradores de papa van a alcanzar a recoger el producto. Es el primer día del pico y placa ambiental de 24 horas en el Aburrá y la mitad de los camiones que habitualmente hacen fila para repartir los bultos no pueden salir a la calle.

Es miércoles y el reloj marca las 4:00 a.m. Juan Sebastián Henao Restrepo interrumpe su siesta de dos horas en la silla delantera de una chiva intermunicipal para verificar si ya los empleados de un puesto de verduras de la Mayorista descargaron las dos toneladas de papa, frijol y arveja que un día antes cargó en la plaza de mercado de San Vicente, en el oriente de Antioquia.

El campo en la ciudad

La vía que conduce al túnel de Occidente se volvió una pasarela de despachos inusual: recoge productos recién cosechados en Medellín para llevar a tiendas de Urabá y el Occidente. Hugo Cano Cano, agricultor de frijol, maíz, lechuga, zanahoria y frutas en el corregimiento de San Cristóbal, cuenta que un grupo de seis comercializadores contactaron a los campesinos para comprar su producción y, por eso, muchas veces en las tiendas del corregimiento se consiguen productos traídos de la Mayorista y no de sus propias montañas.

“Medellín tiene entre 12.000 y 13.000 predios agrícolas, y los corregimientos de San Cristóbal, Palmitas y San Antonio de Prado son los de mayor vocación productiva. A pesar de eso, ninguna administración ha sido capaz de reconocer la producción que aquí generamos”, dice y agrega que en el Plan de Ordenamiento Territorial de 2014 se contempló la creación de un distrito rural campesino, pero hoy ese plan sigue en el papel.

Jairo Alexánder Osorio, docente de la Universidad Nacional y exsecretario de Agricultura de Antioquia, explicó que para los campesinos de los corregimientos es más rentable vender para otras regiones, por los precios que pagan los intermediarios. “En Medellín usted consigue la lechuga a $1.500 y en Apartadó ya vale $3.000”, ejemplifica.

A su juicio, para que el campo de Medellín y Antioquia despegue y se consolide, hacen falta políticas efectivas que lleven a la tecnificación de la producción y a la eliminación de la cadena de intermediarios. “Si no existe esa línea que le diga a los corregimientos que produzcan ciertos alimentos y los canalice para la demanda interna, por ejemplo, a través de los restaurantes escolares, nada va a cambiar”, añadió.

Lina Marcela Chavarriaga, jefe de pregrado de Nutrición y Dietética de la Universidad CES, dijo que son necesarios los proyectos regionales, pues la ciudad depende de lo que el campo produce para comer, y a su vez los campesinos necesitan quién compre sus cosechas a precios justos. “Y no es solo por los campesinos. Si no tenemos planes de abastecimiento, educación y disponibilidad, no podremos tener seguridad alimentaria”, señaló.

Rodolfo Correa, actual secretario de Agricultura de Antioquia, reconoció que el departamento tiene un problema de soberanía y seguridad alimentaria por la dependencia de otras zonas. Y agregó que la participación del campo en el Producto Interno Bruto del departamento tiene que crecer pues aunque la mayor parte del territorio es rural, solo aporta el 6 % de ese PIB: “Hay problemas graves de acceso al crédito para los campesinos, educación y relevo generacional. Los jóvenes cada vez más migran a la ciudad”.

Resolver esos problemas y aprovechar más los más de 3,3 millones de hectáreas de tierra con vocación agrícola de Antioquia, incluido el Aburrá —según el recién expedido Plan de Ordenamiento Territorial Agrícola de Antioquia (Pota)—, será la manera de evitar la catástrofe que Correa proyecta: si seguimos así, en 10 años no vamos a tener campesinos .