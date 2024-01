La secretaria agregó que no solo está prohibido el consumo, sino también el porte, la distribución, el ofrecimiento y la comercialización de estas sustancias en estos espacios, incluida la dosis mínima.

La Policía hará los controles de vigilancia para sancionar a quienes violen esta prohibición, que no ha estado exenta de críticas de distintos sectores, que consideran que es un retroceso respecto a libertades y que han recordado que en Colombia no está penalizado el consumo de sustancias psicoactivas y que el porte de la dosis mínima está amparado en la ley. Además, consideran que estas no son soluciones de fondo para el problema del microtráfico o el narcotráfico.

También prohíben parrillero

La Alcaldía de Rionegro hará jornadas de sensibilización para dar a conocer a la ciudadanía los alcances de este decreto, al que también se suma otro que presentaron este jueves con el que se prohíbe el parrillero.

La restricción del acompañante para los motociclistas rige los fines de semana, incluidos los lunes festivos, entre las 8:00 p.m. y las 5:00 a.m.

Ambos decretos quedan en firme para su implementación a partir de este viernes 26 de enero y derogan las demás disposiciones que le sean contrarias.