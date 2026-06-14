Las obras del volcán de lodo de Arboletes tienen retraso de tres años

El proyecto de adecuación urbanística del Volcán de Lodo de Arboletes –uno de los principales atractivos turísticos del Urabá antioqueño– completó tres años de ejecución y continúa generando dudas entre la comunidad a raíz de los constantes retrasos en las obras y a las millonarias inversiones que ha requerido. Aunque la Gobernación asegura que el proyecto avanza y que la obra estaría lista en septiembre de 2026, lo cierto es que la intervención, que inició desde 2023, todavía sigue sin ser entregada. Hoy en día quienes pasan por la zona encuentran una polisombra en lo que sería una de las entradas al espacio, donde un aviso informa que el Parque Geológico Natural, Ambiental, Cultural y Turístico Volcán de Lodo de Arboletes tiene su etapa 1 finalizada y la fase 2 de la etapa 2 en estudios. Le puede interesar: Obras en el volcán de lodo de Arboletes, Antioquia, mantienen el lugar cerrado y aún no hay fecha de entrega La intervención urbanística en el volcán de lodo de Arboletes fue anunciada por la administración departamental en diciembre de 2022. En esas fechas se dijo que la Empresa de Parques y Eventos de la Gobernación de Antioquia (Activa) se encargaría de las obras que inicialmente contemplaban una inversión de $2.600 millones para intervenir 1.500 metros cuadrados con obras de urbanismo, parqueaderos, senderos y paisajismo que comprenderían un cerramiento perimetral, ingresos y egresos controlados, punto de atención médica y salvavidas. El inicio de las obras del nuevo ecoparque se proyectó para marzo de 2023 y su entrega estaba prevista para antes de terminar el segundo semestre de ese mismo año.

“Nuestra apuesta, desde el gobierno de Antioquia, es por la reactivación de este espacio que es un ícono del territorio arboletino. Nuestra apuesta es que para el segundo semestre podamos tener ya la apertura y puesta en funcionamiento de este gran atractivo de 10 hectáreas”, manifestó Juan David Blanco, en ese entonces secretario de Turismo de Antioquia. Sin embargo, a más de tres años, y con casi $13.000 millones invertidos, las obras siguen sin estar listas.

Contratos

Entre 2023 y 2024 las obras para adecuar el volcán de lodo fueron adjudicadas por parte de Activa a la Empresa de Desarrollo Urbano de La Ceja (Emduce). Entre agosto de 2023 y enero de 2025, según la plataforma Secop, a Emduce se le asignaron siete contratos que en teoría sumaron $6.444 millones para la intervención en Arboletes. Es decir, un 247% del monto inicial de $2.600 millones propuesto en 2022. Entre los contratos de interventorías, diseños y construcción de las adecuaciones al volcán se destacan el 442-2023 entre Emduce y la empresa sabaneteña Favim SAS para la fabricación, preensamble e instalación de módulos en madera y senderos peatonales, por $2.246 millones. Dichas obras arrancaron en septiembre de 2023 y debían culminar a más tardar en enero de 2024. Pero, según el Secop, se prorrogó el plazo hasta el 7 de febrero de 2025. O sea que terminó demorando 13 meses más. Lea también: ¡Nada cambia! Volcán de lodo de Arboletes sufre olvido y abandono Otro es el 551 de 2023 firmado entre Emduce y la girardotana Codimec S.A.S. para la fabricación, preensamble e instalación de módulos de baños y duchas, senderos elevados y cubierta de edificaciones, por $1.407 millones, de acuerdo al Secop. Las obras arrancaron el 28 de diciembre de 2023 y culminarían un mes después, el 29 de enero de 2024. Pero la obra terminó costando $4.910 millones y tardando casi un año más.

Registro del avance de las obras en marzo de 2026. Todavía era mucho lo que faltaba para poner a punto el sitio. FOTO Cortesía

Otro es el 2025-016 entre Emduce y la empresa Sertet para la construcción de obras civiles complementarias para el correcto funcionamiento del parque por $926 millones, que empezó a hacerse el 28 de enero de 2025 y duraría dos meses más, pero que, según el Secop, terminó valiendo $1.142 millones y las obras se extendieron hasta el 25 de julio. Este diario estuvo en la zona para intentar conversar con el ingeniero en jefe y así conocer el avance de la obra, pero el personal de seguridad del lugar indicó que ni el profesional ni ninguna persona adscrita al proyecto estaba autorizada para hablar y que la única vocería del tema la tenía la empresa Activa. El personal de seguridad tampoco permitió el ingreso de este diario al área de construcción, por lo que a través de la polisombra solo se pudo observar un pequeño grupo de obreros realizando labores de mampostería en una de las estructuras.