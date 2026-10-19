Retiran alambre de púas instalado por privados para cobrar “peaje” a turistas en río de San Luis: “Ni en Cien Años de Soledad se atrevieron a tanto”

En la desembocadura de la quebrada La Tebaida al río Samaná Norte, en San Luis, unos particulares cercaron el cauce de lado a lado y bloquearon el acceso a dos charcos populares con la intención de cobrar “peaje” a los turistas. Cornare y la Alcaldía intervinieron y el alambre ya fue retirado.
El caso inició el lunes festivo 12 de octubre, cuando un grupo de turistas que practicaba rafting en San Luis, en el Oriente antioqueño, se encontró con que el río que navegaban estaba atravesado de lado a lado por un alambre de púas.
En las orillas, un grupo de personas que se identificaron como propietarios del predio colindante no solo admitieron ser los autores del cerramiento, sino que además intimidaron a los turistas y a sus guías cuando estos reclamaron.