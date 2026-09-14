Lina Cuartas, una de las funcionarias más cercanas a Rendón, renunció a la Gobernación de Antioquia

Lina Cuartas presentó su renuncia como jefa de la Oficina Privada de la Gobernación de Antioquia, cargo que ocupó hasta este lunes 14 de septiembre. Su salida ya fue aceptada mediante decreto firmado por el gobernador Andrés Julián Rendón. Cuartas fue una de las funcionarias más cercanas al mandatario durante su administración. Antes de llegar a la Oficina Privada se desempeñó como secretaria de Asuntos Institucionales y, durante una ausencia de Rendón a finales de 2025, asumió temporalmente como gobernadora encargada. Desde la Oficina Privada tuvo participación en asuntos estratégicos de la administración departamental y acompañó de cerca parte de la agenda del gobernador. Cuartas decidió renunciar para acompañar a su esposo Alejandro Arbeláez que busca competir en las elecciones de octubre de 2027 por la Gobernación de Antioquia. Entérese: Se mueven los gabinetes de Medellín y Antioquia: ¿Estrategia? ¿Cuentas de cobro?

La salida se produce en un momento en el que la administración de Rendón ya ha realizado otros movimientos en su gabinete. A comienzos de septiembre, el mandatario antioqueño anunció cambios en dependencias como la Secretaría General y la Secretaría de Desarrollo Económico. La nueva Secretaría General está a cargo de Cristel Guisel Jaramillo Álvarez, abogada de la Universidad de Medellín, quien ejerció como directora Contractual de la Fábrica de Licores de Antioquia y secretaria general de Rentas. En la Secretaría de Desarrollo Económico, fue nombrado Camilo Tamayo Calle, economista y especialista en Gerencia de Proyectos de la Universidad Eafit. Entre 2024 y 2026 se desempeñó como director de Internacionalización de la Gobernación de Antioquia. Tamayo y Jaramillo reemplazaron a Manuel Naranjo y Martha Patricia Correa, respectivamente.

La dimisión de Cuartas también ha sido comentada en el escenario político, ya que se suma a la salida de otros importantes secretarios como Horacio Gallón, Eugenio Prieto, Rodrigo Hernández Alzate y el exgerente de la Fábrica de Licores de Antioquia, Esteban Ramos. La ahora exfuncionaria es cónyuge de Alejandro Arbeláez, exgerente de la Sociedad Hidroituango, quien también renunció recientemente y es uno de los precandidatos a la Gobernación de Antioquia. Por ahora, la renuncia de Cuartas representa uno de los movimientos más visibles dentro del equipo cercano de Andrés Julián Rendón y deja abierta la pregunta sobre quién asumirá una de las posiciones de mayor confianza dentro de la Gobernación. Lea más: Luz al final del túnel: Antioquia y Gobierno nacional acuerdan plan de aceleración para terminar vía del Toyo Bloque de preguntas y respuestas