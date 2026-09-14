Renta Alimentaria en Antioquia: entregarán $225.000 mensuales a 5.000 personas con discapacidad

La Gobernación de Antioquia anunció una nueva ayuda económica para personas con discapacidad que además se encuentran en condición de pobreza extrema. Se trata de la Renta Alimentaria, un programa mediante el cual los beneficiarios recibirán $225.000 mensuales con el objetivo de contribuir a su alimentación, bienestar y autonomía económica. La iniciativa comenzó a ejecutarse en septiembre y, de acuerdo con la administración departamental, más de 1.300 personas ya empezaron a recibir el beneficio. La meta es que antes de terminar 2026 la cobertura llegue a cerca de 5.000 beneficiarios en todo Antioquia. Lea más: Más de 119.000 hogares de Antioquia tienen nueva clasificación del Sisbén: esto es lo que debe saber El programa fue presentado por el gobernador Andrés Julián Rendón Cardona como una de las nuevas acciones de la estrategia BienEstar, con la que la Gobernación busca reducir los niveles de hambre y mejorar las condiciones de vida de la población más vulnerable. “En Antioquia seguimos combatiendo el hambre”, señaló el mandatario al explicar que las transferencias hacen parte del compromiso adquirido durante su campaña.

¿Quiénes pueden recibir la Renta Alimentaria?

La ayuda está dirigida a personas de entre 5 y 59 años, que residan en Antioquia, tengan una discapacidad certificada vigente y estén clasificadas en condición de pobreza extrema de acuerdo con el Sisbén. La selección de los beneficiarios estuvo a cargo de la Unidad de Programas Sociales de la Gobernación, que realizó la focalización teniendo en cuenta el cumplimiento de esos requisitos. Los primeros beneficiarios están distribuidos en 118 municipios de las nueve subregiones de Antioquia, lo que permite que el programa tenga presencia en buena parte del territorio departamental.

Estas personas anteriormente hacían parte de un programa que entregaba paquetes alimentarios. Ahora, ese esquema se transforma en una transferencia monetaria mensual, con la intención de que las familias tengan mayor capacidad para decidir cómo utilizar el recurso de acuerdo con sus necesidades.

Gobernación invertirá más de $4.000 millones

Isabel Cristina Londoño, gerente de la Unidad de Programas Sociales, destacó que los recursos provienen del presupuesto departamental y relacionó la ejecución del programa con los ingresos obtenidos mediante el impuesto vehicular. La funcionaria señaló que la estrategia busca llevar apoyo económico a las familias que tienen mayores niveles de vulnerabilidad y, al mismo tiempo, aportar a su seguridad alimentaria. Para las familias beneficiarias, el dinero representa un respaldo que puede destinarse a cubrir necesidades básicas. En Nechí, por ejemplo, Marelbys Mileth Luna Acosta, madre de una niña con discapacidad, manifestó que la transferencia supone una ayuda importante para su hogar. “Soy una madre cuidadora y para mi familia este apoyo significa una ayuda muy grande”, expresó. El anuncio de la Renta Alimentaria se produce después de una reducción en los indicadores de inseguridad alimentaria del departamento. Según los datos del Dane citados por la Gobernación, la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave en Antioquia pasó de 27,9 % en 2024 a 20,1 % en 2025. La reducción fue de 7,8 puntos porcentuales, lo que, de acuerdo con la administración departamental, significa que cerca de 565.000 personas pertenecientes a unos 180.000 hogares dejaron de estar en esa condición. Entérese: Cerca de 107 mil personas se inscribieron para acceder a los 15 mil cupos del Bono Alimentario en Medellín La Gobernación plantea que la nueva renta hace parte de los esfuerzos para mantener esa tendencia y concentrar recursos en personas que, además de enfrentar inseguridad económica, tienen una discapacidad y requieren mayores niveles de apoyo. La Renta Alimentaria no funciona de manera aislada. Hace parte de BienEstar, una estrategia departamental que reúne diferentes programas relacionados con alimentación, protección social y generación de oportunidades. Dentro de ese conjunto están iniciativas como Arrullos Antioquia, dirigido a la primera infancia; la Renta Vitalicia para personas mayores; el fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE); acciones para llevar agua potable a instituciones educativas rurales en alianza con EPM; programas de unidades productivas y mecanismos para aprovechar excedentes de alimentos mediante la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (Abaco). Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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