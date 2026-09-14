Renta Alimentaria en Antioquia: entregarán $225.000 mensuales a 5.000 personas con discapacidad

La Gobernación de Antioquia anunció una nueva ayuda económica para personas con discapacidad que además se encuentran en condición de pobreza extrema.
Se trata de la Renta Alimentaria, un programa mediante el cual los beneficiarios recibirán $225.000 mensuales con el objetivo de contribuir a su alimentación, bienestar y autonomía económica.
La iniciativa comenzó a ejecutarse en septiembre y, de acuerdo con la administración departamental, más de 1.300 personas ya empezaron a recibir el beneficio. La meta es que antes de terminar 2026 la cobertura llegue a cerca de 5.000 beneficiarios en todo Antioquia.
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El programa fue presentado por el gobernador Andrés Julián Rendón Cardona como una de las nuevas acciones de la estrategia BienEstar, con la que la Gobernación busca reducir los niveles de hambre y mejorar las condiciones de vida de la población más vulnerable.
“En Antioquia seguimos combatiendo el hambre”, señaló el mandatario al explicar que las transferencias hacen parte del compromiso adquirido durante su campaña.