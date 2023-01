Aún así, las autoridades de Medellín invitaron a planear los viajes con antelación, revisar el estado técnico-mecánico de los vehículos antes de partir , verificar que el botiquín y el extintor no tengan la fecha vencida.

También se recomienda iniciar la marcha temprano, respetar las normas de tránsito, hacer pausas periódicas para evitar incidentes por cansancio y microsueños, no ponerse retos de tiempo para los trayectos y tener al día los documentos, así como los elementos de seguridad exigidos.

Asimismo, se hace un llamado a no conducir si el día anterior se consumieron licor o sustancias alucinógenas.

“Se recomienda tener descansos reparadores, sobre todo para viajes muy prolongados. Esto ayudará a que el cuerpo tenga una mejor disposición al momento de conducir. Igualmente, no olviden el cinturón de seguridad, no exceder las velocidades permitidas. Además, para los conductores de motocicleta, no olviden los elementos de protección. Esto garantizará que todos los actores viales viajemos seguros”, expresó el subcomandante de Tránsito de Medellín Jhon Jairo Vélez.

No está de más consultar los canales oficiales de la Secretaría de Movilidad para conocer el estado de las vías de la capital antioqueña en tiempo real. A quienes viajan en vehículos de servicio público se les sugiere tomar los buses intermunicipales en sitios autorizados y pagar los tiquetes únicamente en las taquillas o por los portales oficiales, sin intermediarios.