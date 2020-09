Hace un año, por la misma época de cosecha, esa representación de los granos de café no estaba en el comedor. Tampoco los lavamanos nuevos ni las carteleras que recuerdan la necesidad de mantener medidas mínimas para evitar la propagación del virus. También bajó el aforo de las habitaciones donde duermen (de ocho a cuatro o cinco) y tratarán de reducir lo más que puedan la cantidad de personal sin arriesgar que se pase la fecha de recolectar el café y que el preciado fruto rojo caiga al suelo.

Grupos y más cambios

Otro de los cambios implementados ha sido intercalar los pagos para que todos los recolectores no reciban el dinero el mismo fin de semana y así evitar al máximo que el pueblo se congestione. La bancarización ha sido otra apuesta y un componente pedagógico para educar sobre los cambios en un escenario donde no están habilitados los bares y discotecas que solían frecuentar en otras cosechas durante las tardes de sábados y los domingo, días de descanso.

Manejar el tiempo

Hoy, que la cosecha aún no ha entrado en su furor, la finca paga a cada recolector $600 por cada kilo recolectado. A estas alturas hay personas que recolectan 60 kilos en un solo día ($36.000), pero otras pueden llegar hasta 150 o 180 kilos (108.000 pesos). De lo que produzcan cada día deben sacar $15.000 para pagar las tres comidas.

Antes de que estuviera Rappi, Uber Eats o cualquier otra empresa de mensajería en motos o bicicletas con cajones de multicolores, ya estaban los gariteros. Estos personajes reparten a lomo de mula los desayunos y almuerzos a quienes al sol y al agua recolectan el café en cereza: “oigan los del Tolima, pilas que se quedan sin almuerzo”, grita el hombre al borde de la trocha, y desde la montaña contigua comienzan a emerger hombres y mujeres con lo recolectado en la mañana. Amarran sus costales y dejan la carga cerca de la pesa donde se hará el balance diario. Aquí no hay horario fijo y se paga por lo que cada uno logre recolectar.

Ecos desde los cafetales

“Todavía los cortes (lotes) no están muy buenos, pero cuando mejore el tema uno se puede recolectar hasta 300 o 350 kilos ($210.000 al valor actual) en un día trabajando desde las 5:00 de la mañana hasta pasadas las 4:00 de la tarde”, cuenta este joven que ya ha trabajado en otras cosechas cafeteras y que señala que la pandemia lo único que ha cambiado es la restricción para ir al pueblo todos los fines de semana.

Dentro de la montaña donde ya se puede recolectar, el paisaje se hace uniforme e inconmesurable. Suena música popular y el día transcurre entre risas y quejas porque los árboles aún no tienen tantos frutos maduros, por lo que se hace complejo lograr un buen producido. El distanciamiento físico no es problema ahí porque cada quien tiene su surco y es difícil que entre tanto espacio los recolectores se encuentren.

Echar raíces en Antioquia

María Martínez es oriunda de San Andrés de Sotavento (Córdoba), tiene 48 años y habla tan rápido como recolecta café. La mujer pasa los jornales en compañía de su hija Luz Herminia y cuenta que conoció las cosechas cafeteras hace cinco años, cuando llegó al Suroeste antioqueño, porque antes recogía algodón en su natal Córdoba.

“A nosotros siempre nos ha gustado trabajar y luego de venir varios años decidimos conseguir un pedacito de tierra por acá y empezar a construir una casita de madera. Por ahora el graneo no está muy bueno, pero algo se hace y no importa si es al sol o al agua, porque en la casa la comida de los niños no da espera”, cuenta esta mujer de gafas, tapabocas y una gorra roja que la protege del sol.

Cuando la región no está en cosecha cafetera, esta mujer se la rebusca en labores del campo como jornalera.

Sean de Tolima, Córdoba o Antioquia, todos aspiran a que en cuestión de dos semanas la abundancia de los frutos rojos sea tal que lo producido en un día se duplique o triplique y tengan semanas donde se puedan sacar hasta 500.00o pesos libres de los gastos fijos que representan las comidas.

Bien lo dice el secretario de Gobierno de Venecia, Juan David Restrepo, al hablar de la importancia de la cosecha cafetera para la recuperación económica de la región: los cafeteros (productores y recolectores) esperan esta época con las ansias que un niño aguarda por su regalo de Nochebuena. Por ahora no ha llegado la Navidad, pero se diría que ya comenzaron las novenas.