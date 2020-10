Cinco respuestas sobre qué se puede y qué no durante el Halloween en Antioquia

La Gobernación de Antioquia expidió el miércoles el decreto que oficializa las medidas unificadas para contener el pico de contagio durante el puente festivo del Halloween en el departamento. Las medidas, que regirán en los 125 municipios, no incluyen cierres de establecimientos comerciales, tal como se había dicho inicialmente el lunes pasado.

Las restricciones son tres:

1. Toque de queda para adultos:

- Desde las 10:00 p.m. del viernes 30 de octubre hasta las 6:00 a.m. del sábado 31 de octubre.

- Desde las 10:00 p.m. del sábado 31 de octubre hasta las 6:00 a.m. del domingo 1 de noviembre.

- Desde las 10:00 p.m. del domingo 1 de noviembre hasta las 6:00 a.m. del lunes 2 de noviembre.

Se encuentran exceptuados los ciudadanos que, en atención a sus actividades laborales o por razones de emergencia, deban desplazarse. Para constatar la excepción se deberá presentar prueba de la laborar que se desempeña.

2. Toque de queda para menores de edad:

De manera continua, desde el viernes 30 de octubre a las 6:00 p.m. hasta las 6:00 p.m. del lunes 2 de noviembre.

3. Ley seca:

Desde las 6:00 p.m. del viernes 30 de octubre hasta las 11:59 p.m. del lunes 2 de noviembre.

A propósito de dudas que recibimos de nuestros lectores sobre qué se puede y qué no hacer durante el puente festivo, consultamos con el secretario de Gobierno de Antioquia, Luis Fernando Suárez, quién respondió los interrogantes formulados:

Pregunta: “¿En las unidades residenciales también aplica el toque de queda? Mucha gente piensa que por vivir en una unidad cerrada no tienen que cumplir las normas y creen que viven en una república independiente”.

Respuesta: “En principio, sí. Pero si es unidad cerrada y hace parte de un régimen de propiedad horizontal, la Policía no entrará al parque infantil, piscina o punto de encuentro de la zona común. Lo más importante es tener conciencia de la importancia de cuidar a los niños. Si un niño sale en una unidad, apartamento por apartamento a pedir dulces, probablemente se contagiará y lo hará con sus familiares”.

Pregunta: “¿Los menores pueden viajar durante el día, en el fin de semana, con los padres?, ¿va a haber restricciones de movilidad entre municipios?”.

Respuesta: “Los desplazamientos entre municipios, en los horarios no restringidos, se pueden hacer. Si usted va con un menor de edad, es posible que si hay un puesto de control de la Policía lo paren y lo requieran porque está con menores de edad en vía pública, lo cual está prohibido, aún si está en compañía de sus padres de familia. Nos han preguntado: tengo una finca y me voy con mis hijos. No lo debería hacer, es la recomendación”.

Pregunta: “Tengo un viaje al Quindío con reserva hotelera y viajo con mi hija menor de edad. ¿Puedo viajar presentando el voucher? Imposible cancelar la reserva”. “Puedo viajar desde Medellín a Bogotá el día domingo?”.

Respuesta: “Igual pasa con la movilidad en departamentos. Si va con menores de edad, en el momento en el que haya restricción, es posible que lo paren en un puesto de control y le impongan una multa. Si lleva el voucher del hotel es posible que la Policía lo deje pasar pero tiene el riesgo que le apliquen la multa”.

Pregunta: “¿Qué pasa con los vuelos programados en horarios dentro del toque de queda para adultos? ¿Los dejarán viajar? Por ejemplo, los que llegan en vuelos a las 11:30 p.m., ¿qué?”.

Respuesta: “Si una persona llega en un vuelo durante los horarios restringidos, puede presentar o demostrar que viene de un vuelo nacional o internacional y con eso puede ser suficiente para que la fuerza pública lo deje pasar”.

Pregunta: “¿Si mi jornada laboral comienza a las 6:00 a.m. no puedo ir a trabajar? O me deben dar un permiso especial?”.

Respuesta: “En el decreto hay excepciones para las personas que deban trabajar durante los horarios restringidos, siempre que acrediten con carta laboral o carné que estaban en función de su labor. Están exceptuados en la norma”.

Este es el decreto completo: