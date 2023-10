Para Sergio Molina Pérez, el próximo POT también definirá la vocación del municipio para los próximos 12 años. Para él, deben suspenderse el crecimiento habitacional.

“Crecimiento y desarrollo no puede ser lo mismo. Vamos a sectorizar a Envigado: la zona 1 seguirá siendo mixta, es la primera parte que conocemos del corredor del municipio. Vamos a ampliar las áreas protegidas del municipio y nuestras laderas no van a tener ampliación en concepto de densidad. Tenemos que cuidar las laderas como organismo vivo y no queremos un desplazamiento en masa”, apuntó Sergio Osvaldo Molina Pérez

Para el candidato Jhony Oswaldo Vélez Quintero, el próximo Plan de Ordenamiento Territorial, si él llega a ser alcalde, será construido con todos los miembros de la comunidad.

“En conversaciones con los distintos actores vamos a definir la bitácora y el rumbo de las necesidades que tenemos en Envigado. Esas densidades que están aprobadas en las laderas nuestras hay que protegerlas y baja esos índices de construcción para que podamos lograr una estabilidad completa y armónica”, puntualizó Vélez Quintero.