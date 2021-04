Pilas: estos hospitales de Medellín no están vacunando sin cita

A las 5:45 a.m. de este jueves, el alcalde Daniel Quintero trinó en su cuenta de Twitter que desde ese momento los mayores de 70 años podían asistir sin agendamiento previo para aplicarse la vacuna contra la covid-19 en cualquier de 78 puntos.

A las 8:20 a.m., en un comunicado de prensa, la Alcaldía añadió: “A partir de este 8 de abril, las personas mayores de 70 años que no se han vacunado contra covid-19 pueden acercarse sin cita previa de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. a cualquiera de los 78 puntos de vacunación que hay habilitados en las 16 comunas y cinco corregimientos de Medellín para llevar a cabo este proceso”.

La información se regó y varias personas acudieron a los puntos indicados por Quintero. Sin embargo, en algunas de estas zonas los devolvieron.

“Mis papás se desplazaron hasta Sura en Los Molinos y respuesta de la EPS fue un categórico NO, no están vacunando sin cita”, publicó un usuario en Twitter.

La ciudadana Luz Elena Gómez se comunicó con nosotros y nos contó: “Leí la información y la compartí con mis allegados, fueron a un punto de la comuna 14 y los devolvieron. Son adultos mayores que no pueden estar en la calle en plena pandemia”.