La noche del lunes fue lluviosa, fría y concurrida: un centenar de carros, entre camiones, buses y automóviles, pasó las horas con los motores encendidos. Rugiendo en pleno aguacero, levantaban vapor en un ambiente ya enrarecido por la neblina. Cada tanto, unos hombres daban ronda, subidos en motos ruidosas, y decían que la protesta iba para largo. No había una hora de apertura de la vía que comunica a Medellín con Urabá. No dejarían pasar a nadie si no había un acuerdo, decían.