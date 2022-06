Una nueva alerta hizo la Procuraduría tras visitar el proyecto Hidroituango y a cuatro alcaldías de municipios del área de influencia del mismo. En consideración del organismo de control, habría serias falencias en la gestión del riesgo de desastres de los municipios aguas abajo del proyecto, en especial en Cáceres y Caucasia.

“No se evidencia peligro inmediato de fallo o colapso de la presa”, indicó la entidad. No obstante, advirtió que entes territoriales “tienen planes desactualizados, no cuentan con el personal adecuado para manejar este asunto y los organismos de socorro no tienen el número de personas, entrenamiento ni los equipos necesarios para la atención de emergencias”.

La entidad hizo un llamado para que EPM lidere una estrategia que permita fortalecer dicha gestión del riesgo en los territorios y pidió trabajar en articulación con el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran), para generar conciencia y capacitar a los diferentes funcionarios de las alcaldías, particularmente a los integrantes de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres.