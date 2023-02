Y es que según el Ministerio de Transporte, los únicos autorizados para recoger y dejar pasajeros en el terminal aéreo como transporte público son los Raya Azul. Los taxis solo pueden llevar a los pasajeros, devolviéndose vacíos , mientras que los de plataforma no podrían hacerlo, aunque estos trabajan haciendo uso de su condición legal de vehículo particular.

Así lo manifestó Alex Velásquez, uno de los líderes de este tipo de transporte, quien manifestó: “Es que es muy complejo trabajar porque los particulares se tomaron el acceso al aeropuerto. Nos hemos encontrado que son más de 20 carros que se toman desde la salida internacional hasta la puerta 3 y a nosotros ya ni nos dejan trabajar, pese a que somos los únicos autorizados”.

La puja también es económica, puesto que tanto ellos como los conductores de plataforma manejan sus tarifas, siendo unas más económicas que las otras. Según Velásquez, el transporte que él presta tiene un costo de $24.000 para el servicio colectivo, mientras que si es individual cuesta $98.000.

César Cano, conductor de aplicación, manifestó que mediante Uber y otras el costo puede estar entre $80.000 y $90.000, dependiendo de la hora, situación que ha llevado a los del transporte público oficial del aeropuerto a tener que rebajar sus precios.

“Entre las empresas hemos llegado a acuerdos de hacer promociones. Por ejemplo, si se toma el vehículo colectivo desde San Diego, tiene un costo de $22.000, mientras que si se usa el servicio individual, se cobra $90.000”.

Los taxis también entran en esta puja de usuarios, puesto que, aunque legalmente no pueden hacerlo, tratan de llevar y recoger pasajeros del terminal aéreo para no bajar vacíos y no perder plata.

Jhon Fredy Escudero, líder gremial de taxistas, comentó que “continuamos subiendo al aeropuerto José María Córdova y bajando vacíos, dando pérdidas en combustibles, tenemos que pagar dos peajes, lo que termina generando una competencia desleal, en desigualdad de condiciones”.

Esta disputa por los usuarios ha llegado a varios ataques. Además de las modalidades ya mencionadas, según los conductores de aplicación, los formales están usando algunas estrategias para que los particulares y los taxis sean sancionados por los agentes del tránsito de Rionegro.

“La gente de los Raya Azul tienen gente que está mirando si una persona pide un servicio de Uber, espiándoles el celular, para luego informarles a los del tránsito. Incluso reportan que los vehículos con determinadas placas va a recoger a una persona mediante las plataformas. Hacen lo mismo con los taxis que recogen pasajeros allá”, dijo Cano.