El ministro contó que están en curso las entrevistas de la ternadas luego de tener los requisitos legales ya completos en documentación por parte de estas. “Con eso esperamos el día de mañana (miércoles), a más tardar el jueves, estar nombrando a quien sería el alcalde encargado producto de la terna, tal como exige la ley”, anunció.

Publicidad

Restrepo, por su parte, cargó de nuevo contra Quintero, a quien responsabilizó de la inestabilidad administrativa que atraviesa Medellín: “¿Por qué estamos así? Porque un señor se dedicó a presuntamente participar en política, lo suspendieron y por eso Medellín está así, no por el presidente Duque ni por Juan Camilo Restrepo”.

Dijo que no estará instalando las sesiones del Concejo, previstas para hoy, porque “mañana (miércoles) ya debe haber nueva alcaldesa y, segundo, porque no he recibido invitación. Hay una discusión sobre la necesidad de que las instale el alcalde, no sería obligatorio para unas ordinarias que no sean las del primer año de gobierno”. Hasta anoche el equipo jurídico del Concejo estudiaba el camino a seguir.

Restrepo anticipó que esta misma semana regresará como alto comisionado para la paz y como consejero de seguridad nacional encargado.