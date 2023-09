“Lo primero es que el Ministro tiene un error de apreciación. Y es que las carreteras, si bien están localizadas en Antioquia, no son de Antioquia, son carreteras nacionales. Y esas carreteras le sirven a todo el país, particularmente a todo el Suroccidente, el Eje Cafetero, el Valle y toda la Costa Atlántica. Ese es el tránsito de las mercancías que van desde el norte hacia el sur del país, no podemos estar diciendo que las carreteras son para Antioquia, las carreteras son para la Nación”.

¿Cómo leer esa decisión?

“Con mucha preocupación. Lo que necesitamos es que funcione el corredor. En el corredor, particularmente del que estamos hablando hacia el Suroeste, hay tres concesiones 4G. Con que una no funcione, no funciona el corredor y uno no puede justificar que después de haberle hecho una inversión tan grande, por uno o dos puntos críticos el corredor no funcione. Si nosotros no solucionamos el problema de la Sinifaná, si no solucionamos el problema de Primavera y el de los 3,3 kilómetros de doble calzada que faltan, el corredor no va a funcionar, así tengamos un Pacífico 2 y 3 espectaculares.

El primer llamado es que el corredor completo debe funcionar. Lo mismo pasa en la vía al mar, sabemos que hay un faltante de recursos en los accesos al túnel Guillermo Gaviria Echeverri (el Toyo). Y si eso no lo solucionamos, pues no van a funcionar adecuadamente ni Mar 1, ni Mar 2”.

Además del impacto en el tránsito y en las conexiones, ¿qué consecuencias económicas tendrá no terminar toda la red 4G?

“Si el tráfico no crece, no hay los suficientes ingresos por peajes que se presupuestaron en el modelo financiero y la diferencia la tiene que pagar el Estado. La tenemos que pagar todos los colombianos, mientras que si nosotros logramos que el peaje crezca, va a pagar es el que la usa, que es lo justo. No solucionar el problema ahora realmente lleva a un mayor costo, pero adicionalmente el costo lo vamos a asumir todos los colombianos a través de los impuestos y no el usuario que es lo adecuado”.

¿Cuál será el impacto en el uso de las autopistas?

“Las concesiones se estructuraron para que se pudieran construir y financiar, pero para usarlas todas tienen que funcionar como un solo corredor. De aquí a Urabá hay dos concesiones y una obra pública en la mitad, y se tuvo que partir así para que fueran financiables, pero el usuario lo que necesita es que todo el corredor funcione, el 100%. Si funciona el 95% no funciona el corredor porque el otro 5% se necesita. Es que hay que mirar el corredor completo, no la concesión”.