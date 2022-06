Y un morral negro. Y un carrielito chiquito. Y una muda de ropa, pide Aldemar, mientras tanto, desde la parte alta del terreno. Ese jean no. Otro. Está al lado. Si quiere entro yo, reitera. No. No. La casa está en riesgo. Está sonando, afirma Muñoz. Y una maleta, que está debajo de la cama, ahí la ve. Sáqueme esa, insiste Aldemar. El socorrista en jefe trata de rescatar lo que puede. No hay tiempo para tentar el destino.

Un barrio en vilo

El sector está sumergido en el silencio. Aunque el deslizamiento no dejó víctimas mortales ni lesionados, parece que allí velaran a un deudo. Los que no tuvieron que evacuar, se asoman por las ventanas y ven la tragedia de sus vecinos. Como Aldemar, decenas salieron corriendo hasta la placa polideportiva de la zona en la tarde del lunes.

María Orfilia Buitrago lo recuerda: Yo estaba donde doña Blanca pelando una papaya. Cuando estaba empezando, sentimos un estruendo duro. Yo corrí y me asomé, pensando que era más abajo, donde cada rato se iba la tierra. Cuando una vecina me dijo: no, es en el volcán. Entonces nos asomamos. Al ratico llegaron los bomberos. Que evacúen, nos dijeron. Saquen lo que puedan, gritaron. Ya ni me acuerdo.

A María Orfilia le dieron ayer menos de cinco minutos para entrar a la pieza de cuatro por cuatro metros en la que vive con sus nietos y sacar algunas pertenencias. Cuando abrió la puerta exclamó, botando el aire que tenía contenido, porque la prisa la obligó a dejar a su gato encerrado. Allí estaba. En la cama. En medio de cobijas, ropa y, no muy lejos, trastes. Lo abrazó. Estaba sano. Segundos después reaccionó: no le quedaba mucho tiempo. Comenzó a empacar ropa.

La misma escena la protagonizaba Blanca Olivia García, dos casas más abajo. En su cocina, mientras empacaba, permanecían las cáscaras de la papaya que María Orfilia no alcanzó a pelar. ¿La droga?, le pregunta a un vecino que le ayuda. ¿Dónde la meto? Es que no hay bolsa. No sé qué más echar. Blanca, no llore más, mire que se va enfermar, le dice el hombre. Vamos, que si necesita más ropa, me llama que yo vuelvo y se la llevo.

María Orfilia y Blanca trepan las escalas juntas, con las pocas cosas que alcanzan a sacar. La primera, de 66 años, ayuda a la segunda, de 60 años, que luce más descompuesta por lo ocurrido. Estábamos juntas cuando pasó el deslizamiento, dice Blanca. Nosotras no nos separamos. El apartamentico es mío. La casa de la tienda, en frente de Aldemar, también. Ahora está totalmente en riesgo, ¡y yo que vivía de ese alquiler! Me quedé en la calle. Solo llevaba dos meses en el apartamento.