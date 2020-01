Gaviria, el llamado por la unidad regional

Solo en Antioquia se están ejecutando 1.697 kilómetros en obras de la vías de Cuarta Generación (4G), el ambicioso proyecto de infraestructura nacional. en todo el país. En el Departamento se adelanta el 32 % de la inversión total de este programa (unos $10 billones) y, según José Fernando Villegas , director de la Cámara Colombiana de Infraestructura CCI Regional Antioquia, esa debe ser la primera prioridad del Gobernador de Antioquia: garantizar que las 4G terminen en forma adecuada: “Tenemos unos proyectos que están en pleno desarrollo, no exentos de problemas. No es un tema de recursos, porque la financiación proviene de la Nación. Pero la coordinación con la Agencia Nacional de Infraestructura y con las entidades involucradas requiere de una gerencia impulsada por la Gobernación y una coordinación entre todos”. No se trata de un hito menor, sino de la consolidación de tres corredores claves para Antioquia: el Sur Pacífico, 292 kilómetros compuestos por las conexiones Pacífico 1, Pacífico 2 y Pacífico 3. El Corredor Noroccidental - Urabá, 467 kilómetros integrados por las conexiones Mar 1, Mar 2 y el Túnel del Toyo. Y el corredor Nororiental - Río Magdalena, 938 kilómetros distribuidos entre las conexiones Vías del Nus, Autopista al Río Magdalena 2, Conexión Norte y Antioquia - Bolívar. Villegas apunta, además, otro gran reto para este cuatrienio: La segunda etapa del Túnel del Toyo, 19,4 kilómetros aún sin contratar: “La etapa 1 se desarrolla de manera normal. Pero a la fase 2, que vale $1,2 billones, le urge la gestión de esos recursos con el Gobierno Central. En el Departamento estamos haciendo horizontes para conseguir esta financiación al 2023 y la Nación los prevé para 2029 y eso nos descuadra seis años”.

Reducir las brechas en el acceso a servicios básicos como salud y educación en las zonas rurales de Antioquia es uno de los retos que la nueva administración debe afrontar, según los analistas. El estudio diagnóstico Plan de Educación Antioquia 2030, la respuesta del sistema educativo a las necesidades de la población aún es fragmentada y poco eficiente. Los currículos no son lo suficientemente flexibles y, entre el 2008 y el 2018, las coberturas de la primaria y la secundaria en el sector rural disminuyeron un 29,1 %. Wilson Bolívar, decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, precisó que la falta de oportunidades en la ruralidad dispersa “ha producido un fenómeno que cada vez le quita más niños al sistema escolar. Muchos de nuestros profesores no tienen las mejores condiciones para trabajar en estas zonas y eso repercute en las brechas”. El experto dijo que la nueva gestión debe priorizar formas más flexibles o nuevos modelos curriculares que permitan atender las poblaciones diversas, como las sedes regionales o los sistemas virtuales. José Fernando Villegas, director de la Cámara Colombiana de Infraestructura Regional Antioquia, mencionó que en este propósito es crucial la pavimentación de vías secundarias y terciarias: “En eso estamos tan atrasados que lo que se haga ahí es poco. No tiene mucho sentido que construyamos una estrategia de inversión en autopistas billonarias y que el campesino no pueda tener acceso a esas vías”, concluyó. En ese asunto, el gobernador debe priorizar, incluso, las comunicaciones entre los municipios que ni siquiera tienen vías de conexión.