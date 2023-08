No podemos dejar pasar por alto que Cornare tiene personal muy capacitado y que es un tema que ellos han hecho desde hace 10 años. No es que nadie sabe, sí saben, es más, ni siquiera nos necesitan a nosotros, ellos tienen toda la experiencia, pero estamos haciendo un grupo para entre todos ayudar y hacerlo y, obviamente, también aquí es un tema de recursos, que son recursos muy altos y que por eso también estamos sumando.

Por lo regular no, por el estrés. Siempre es un estrés el movimiento, si lo mueves a un kilómetro o a los kilómetros que sea, no comen, ellos no comen hasta que se tranquilizan, lo que sí les vamos dando es agua y humectándolos. Son acciones que nosotros hemos hecho, hemos rescatado elefantes, delfines, lobos marinos, animales que realmente es muy complicado manejar. No digo que la de los hipopótamos sea una acción menor, pero sí tenemos la experiencia para hacerlo y, además, hay algo muy, muy especial, los de Cornare aquí de Medellín tienen toda la experiencia.

Cuando desconocen los temas muchas veces puedes opinar por desconocimiento, pero creo que es algo irresponsable. Los animales se trasladan con estrategia y se manejan con experiencia. Los animales no van dormidos como hay gente que lo ha dicho aquí. Adaptamos la manera de que sea una opción hacer manejo físico, por lo regular dejamos el manejo químico (la sedación) como la última opción, porque siempre hay un riesgo. Sabemos hacerlo, tenemos el personal, la pasión y la experiencia para hacerlo. Hay gente que de repente dice, oye, eso es imposible, no, no es imposible y ya lo hemos hecho, además.

Hay estudios recientes que hablan de una población que podría estar cercana a 200 hipopótamos distribuidos en un área de más de 40 mil kilómetros cuadrados a lo largo y ancho de la cuenca del Magdalena y hay biólogos expertos que han sugerido que el manejo que el Estado colombiano le tiene que dar a los hipopótamos debe combinar varias acciones, entre ellas la caza de control...

El fusil sanitario, que le dicen de una manera muy fina.

¿Usted está de acuerdo con esa posibilidad en algún sentido?

En ningún sentido, el fusil sanitario es asesinato, es matar a los animales y lo que yo siempre digo, ¿por qué los vas a matar si tienes la opción de salvarlos?

¿Reconoce que es extremadamente difícil y costoso mover 200 hipopótamos distribuidos en 40 mil kilómetros cuadrados?, ¿ni siquiera así se justifica combinar estrategias?

Creo que es difícil, pero no es imposible, siempre va a haber manera de hacer las cosas y, como te digo, teniendo el conocimiento y teniendo la habilidad, el recurso y todo, pues lo puedes hacer. Ahora, otro tema, no entiendo el atraso en el tema documental, de todo lo que es tramitología, si ya se constató a dónde van y México y la India, por ejemplo, tienen certificados sus lugares, no es un finquero que se los quiere llevar, como dicen. Son lugares certificados, autorizados por el gobierno. En el caso de México, es una institución de asistencia privada que pertenece a la Junta de Asistencia Privada del Estado de Sinaloa, México, que cuenta con un consejo y todos los recursos y los especialistas para hacerlo.

¿Piensa que puede haber intereses políticos que estén obstaculizando la operación?

A lo mejor eso fue lo que me faltó decirle a la gente, pero uno piensa que si un animal está en riesgo y tú te ofreces a rescatarlo, piensas que se van a abrir todas las puertas para aceptar tu ayuda. Y no, no es así. Es algo poco afortunado que se vuelvan este tipo de acciones botines políticos, pero no es exclusivo Colombia. No, en México también pasa lo mismo y en todos los países. Debemos relajarnos un poco y que se tome la foto que se la tenga que tomar. Lo importante es que se mueva esto. Nosotros no venimos con ningún partido, ni siquiera los conocemos. Conozco al diputado Álvaro Múnera porque es una persona muy preocupada y ocupada en el tema de los animales. Me tocó conocer al gobernador Aníbal Gaviria, porque es el gobernador de aquí de Antioquia. Pero yo no tengo nada que ver con la política y el bienestar animal no debe ser un botín político nunca.

Le quiero insistir en el tema de la casa de control, que se ha hecho en otros países para controlar especies invasoras, porque es un debate grande y porque la comunidad científica advierte que es una posibilidad que se debe considerar en lo que ellos llaman una batería de estrategias, en la que está también la traslocación...

No voy a venir a criticar un país porque me vería muy mal. No soy de aquí, pero me comentaba el diputado Múnera que hay no sé si 500 mil búfalos asiáticos. Hay colonias muy grandes de búfalos acuáticos, que no son originales de aquí, son importados igual que los hipopótamos. ¿Y 170 hipopótamos hay que matarlos?, ¿por qué negarles una segunda oportunidad de vida? Eso es lo que no entiendo. Si hay quienes podemos encargarnos de ellos. Saben a dónde van. Somos un lugar acreditado. Que el gobierno mexicano acreditó, que la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES) acredita.