Los cogieron con 5 litros de ketamina en Bello, ¿para qué la iban a usar?

Las autoridades bellanitas dieron detalles de la detención de un hombre y de un menor de edad a quienes les encontraron una peligrosa sustancia química en zona urbana del municipio del Norte del Aburrá.

Según la información, la Policía Metropolitana capturó a un hombre de 21 años y aprehendió a un adolescente de 17 años en el barrio Bellavista, comuna 6 de Bello, luego de encontrarles en su poder cinco litros de ketamina.

La detención se dio cuando uniformados que realizaban labores de patrullaje observaron a los dos sujetos en actitud sospechosa, por lo que los requirieron y procedieron a practicarles una requisa. Durante la inspección, encontraron 50 cajas de cartón que contenían cerca de 86 frascos con esta sustancia.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, la ketamina incautada presuntamente iba a ser utilizada en la elaboración de drogas sintéticas para su posterior distribución en el sector.

Cabe recordar que la ketamina es un fármaco sintético con propiedades anestésicas y disociativas, utilizado en medicina humana y veterinaria. Su uso indebido puede representar riesgos para la salud pública.

Tras el operativo, el hombre capturado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el desarrollo de las audiencias preliminares. Por su parte, el adolescente fue puesto a disposición de la autoridad competente.

Las dos personas quedaron vinculadas al procedimiento por su presunta participación en el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Su responsabilidad deberá ser determinada por las autoridades judiciales competentes.