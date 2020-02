Policía impidió protesta con tomates contra Daniel Quintero

Lo que iba a ser una jornada de protesta con tomates y fotos del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, no pudo ser realidad por orden policial.

El colectivo ciudadano Oh Posición reportó que agentes de la fuerza pública les impidieron manifestarse, argumentando que estaban invadiendo el espacio público y los amenazaron con imponerles comparendos.

Daniel Suárez, integrante del colectivo, señaló que la intención de la concentración era recrear las protestas que el hoy alcalde lideraba cuando era activista en el Partido del Tomate. Se refiere a una acción liderada por Quintero en 2013, que consistió en el lanzamiento de tomates podridos contra las fotos del entonces procurador Alejandro Ordóñez, en momentos en los que se definía el futuro del matrimonio igualitario en el país.

Según Suárez, la Policía retiró las fotos del alcalde que habían sido instaladas en uno de los tótem turísticos sobre la calle San Juan. “Tratamos de dialogar para que nos dejaran contarle a la gente lo que estábamos haciendo, pero ellos nos dijeron que estábamos invadiendo el espacio público y ante la amenaza del comparendo, decidimos desmontar”, agregó.

El colectivo llamó la atención sobre la incursión del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, en la Alma Máter. “La última vez que eso ocurrió fue en la alcaldía de Luis Alfredo Ramos y es muy particular que quien haya autorizado ese ingreso otra vez sea, precisamente, quien le ganó la alcaldía al hijo de Ramos”, sentenció.

Al ser cuestionado sobre esta acción policial, el alcalde Quintero le dijo a EL COLOMBIANO que no estaba al tanto de lo sucedido. “Pero hay que apoyar toda protesta que sea pacífica y simbólica, incluso si es contra el alcalde de la ciudad, porque no puede haber una protesta buena y una mala. En lo único en que podemos estar de acuerdo es en que no puede haber explosivos dentro de las universidades”.