También ha saltado a la vista la cercanía entre la nueva funcionaria y el presidente del Concejo, Lucas Cañas, quien en días pasados salió en defensa del alcalde tras su suspensión. Además de sugerir que Quintero hizo el ajuste en tiempo récord, cuestión que es poco usual en estos casos, se ha dicho que la llegada de Álvarez obedece a un pago de favores. Su perfil, que es jurídico, no parece encajar con la vocación de la dependencia.

La ausencia de la firma del alcalde (e) Juan Camilo Restrepo, en el acta de posesión de Álvarez —fechada el 17 de mayo— tampoco sería una falta de fondo. Según Suárez, bastaría con la aprobación de la secretaria de Gestión Humana para que esta asumiera como líder de despacho. “Es más una falta de respeto; un formalismo que no se dio”.

Así las cosas, el alcalde habría quedado sin decisión vinculante el mismo 11 de mayo, fecha en que el ministro del Interior Daniel Palacios expidió el Decreto 723, con el que se nombra al alcalde encargado tras la suspensión. Pero el asunto no es tan sencillo, según el constitucionalista David Suárez.

La razón que han esgrimido desde algunas orillas es que, para entonces, Quintero ya estaba apartado de sus funciones. Sin embargo, Carlos Gómez Pavajeau, experto en Derecho Disciplinario, explicó que la cuenta debe hacerse a partir del decreto de suspensión emitido por la Presidencia y no desde el anuncio de la Procuraduría.

¿Y la relación con Cañas?

Álvarez ha ejercido como contratista del Municipio en varias entidades. Pasó por el Colegio Mayor de Antioquia, el Hospital La María y el Área Metropolitana. Sus especialidades son el Derecho administrativo y la contratación estatal. En su hoja de vida no figura experiencia en temas de medio ambiente.

Su vínculo como contratista en esta administración va desde el 13 de enero de 2020 hasta el 30 de julio de 2021, mes en que Cañas llegó al Concejo, asumiendo la curul de John Jaime Moncada, inhabilitado por parentesco. De ahí en adelante no aparece reporte alguno en el Sigep II respecto a los cargos que Álvarez ha ejercido.

“Vanesa me acompaña desde que estoy en condición de concejal; pasaron dos o tres meses y ella empezó a trabajar conmigo. Una semana o dos semanas antes —del nombramiento— me dijo que se retiraba, que le habían hecho una invitación”, sostuvo Cañas.

El concejal detalló que Álvarez le prestó asesoría jurídica en su unidad de trabajo. Alegó, sin embargo, que se enteró del nombramiento a través de las noticias. “Lo de la Procuraduría no tiene nada que ver con la llegada de Vanesa. La conozco, no la voy a negar, porque es una excelente profesional (...); además no tengo injerencia sobre la decisión de Quintero”, dijo.

Lo que aún genera ruido es la celeridad del nombramiento y la carta que, cinco días después, emitió Cañas rechazando la suspensión de Quintero. Los despachos de Movilidad y la Agencia de Cooperación e Inversión (ACI), que registraron renuncias en la misma fecha de la de Medio Ambiente, continúan acéfalos, lo que refuerza las suspicacias en torno a esta movida. La nueva secretaria no se pronunció previo al cierre de esta edición.